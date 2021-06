"U Srpskoj više domaćih turista za 25 odsto, doprinijeli vaučeri"

BANJALUKA - U Republici Srpskoj je u prva tri mjeseca ove godine zabilježeno 25 odsto više dolazaka i 30 odsto više noćenja domaćih turista nego u istom periodu prošle godine, izjavila je danas Srni direktor Turističke organizacije Republike Srpske (TORS) Nada Jovanović.

Ona je ocijenila da su rastu turističkih dolazaka i noćenja domaćih turista širom Srpske najviše doprinijeli turistički vaučeri čije izdavanje je Vlada Republike Srpske odobrila do 30. juna i izrazila očekivanje da će se, zbog dobrih rezultata, to proužiti do kraja godine.

Jovanovićeva je navela da je evidentirano 36.178 dolazaka i 96.799 noćenja domaćih turista u prva tri mjeseca ove godine.

Prema njenim riječima, od početka godine izdato je 39.000 tih vaučera, kojima se ostvaruje pravo na subvenciju troškova usluge smještaja koja uključuje noćenje sa doručkom.

"Najviše ih je upotrebljeno u Trebinju, Banji 'Vrućici', Banji 'Kulaši' i Naconalnom parku 'Sutjeska'" navela je direktor TORS-a.

Jovanovićeva je istakla da u projektu podjele turističkih vaučera, koji sprovodi Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, učestvuje 97 ugostiteljskih objekata i 28 turističkih agencija.

"Koristi od tih vaučera su višestruke jer su se turisti, zbog donošenja strožih epidemioloških mjera uzrokovanih pojavom virusa korona i otežanog izlaska iz zemlje, umjesto odustajanja od planiranja odmora, okrenuli domaćim destinacijama", ukazala je Jovanovićeva.

Ona je istakla da je Vlada Republike Srpske ovom mjerom ne samo podstakla domaće stanovništvo na obilazak domaćih destinacija, nego je to u trenutku velike krize, bio garant opstanka velikog dijela turističke privrede.