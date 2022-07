U TP Intera počela konferencija "Connecto 2022’

Konferencija Connecto 2022 krenula je danas u dvorani Evropa, u okviru INTERA Tehnološkog parka u Mostaru.

''Već tradicionalno organiziramo Connecto konferenciju, petu po redu, a prva je bila daleke 2013. godine. Ove godine imamo izrazito veliki broj registriranih kompanija iz Europe i svijeta na B2B sastancima na Connecto platformi. Moram zahvaliti partnerima, sponzorima i donatorima koji su omogućili da se ovo dogodi. Imat ćemo preko 250 sudionika, tvrtki, investitora koji zapošljavaju veliki broj ljudi i to će proizvesti efekt investicija", rekao je na početku Vedran Šimunović, izvršni direktor INTERA Tehnološkog parka.

''INTERA i Mozaik su sklopili ovo partnerstvo kako bismo spojili domaći eko sistem za investiranje i podršku s našim ljudima koji žive vani. U interesu nam je da znanje i investicije i pristup tržištu i kontakti budu spojeni s ljudima koji imaju ideje i pokreću biznise te to traže u inozemstvu. Lonac Pro je zajednica gdje okupljamo prilike, resurse i mlade ljude, a danas ćemo prezentirati Lonac Expo, jednu vrstu metaversa za ljude vani i ovdje kako bismo uspješno pokretali biznise u BiH. Lonac Expo je metaverse gdje imamo sajam u kojemu imate digitalne prostorije u kojima imate štandove kompanija koje se bave nekom temom", rekao je o partnerstvu Zoran Puljić, direktor Fondacije Mozaik.

Kao i ranijih godina, i ovaj put je osnovni akcenat konferencije ubrzanje poslovnog dijaloga, protoka ideja i naglašavanje mogućnosti zajedničkog djelovanja dijaspore i ljudi koji žive, rade i djeluju u Bosni i Hercegovini, ali spektar tema i gostiju je širok pa će se kroz nekoliko panela razgovarati o investicijama i digitalizaciji društva kao velikoj prilici koju Bosna i Hercegovina ne bi smjela propustiti.

"Drago mi je da se ova značajna konfrencija odvija u gradu Mostaru zahvaljujući INTERA Tehnološkom parku i njihovim partnerima, ali i zahvaljujući respektabilnom broju ljudi koji sudjeluju na ovoj konferenciji te organizacijama koje zapošljavaju veliki broj ljudi. Nadam se da ćemo u budućnosti imati nove investicije u gadu Mostaru i da će ova konferencija rezultirati otvaranjem novih radnih mjesta i privlačenjem investicija. Takva je i naša uloga kao Grada ovdje - da pošaljemo poruku da su dobrodošli i da grad radi sve što je u našoj mogućnosti da bi investitori imali pogodnosti i prostor za rad i djelovanje u Gradu Mostaru, što će rezultirati pozitivnom sinergijom", rekao je Marin Čuljak, savjetnik gradonačelnika Mostara.

''Ja sam ovdje danas u ime Vlade HNŽ kao supokrovitelj Connnecta. Mi smo od samog početka uz konferenciju, a to ne treba čuditi kada se vide konkretni rezultati nakon svake održane konferencije. Čini mi se da je ključ poslovne komunikacije stvoriti komunikacijski kanal, a Connecto upravo to radi - povezuje naše gospodarstvenike i njihove stvarne potrebe, kako sa dijasporom, tako i sa potencijalnim stranim investitorima i zato ne treba čuditi što Vlada HNŽ stoji uz ovaj projekt, i dok god su na tom tragu, imat će podršku u nama", rekao je prije konferencije Darko Juka, savjetnik predsjednika Vlade HNŽ.

Bosna i Hercegovina zemlja je koja ima veliku dijasporu. Barem dva miliona ljudi trenutno živi i radi napolju. Iz mnogih razloga, u talasima, kroz desetljeća, ovu zemlju su napuštali ljudi, tragajući za srećom u nekim drugim, često i veoma dalekim krajevima i mnogi od njih su je pronašli. Danas su uspješni ljudi, preduzetnici, biznismeni, ulagači. I baš takvi ljudi dio su Connecto priče. I baš takvi ljudi danas izlaze pred punu dvoranu Evropa da bi podijelili svoje ideje, iskustva i namjere te dali savjete i preporuke.

"U Švicarskoj imamo oko 70.000 ljudi porijekom iz BiH i dijaspora kao grupa ljudi je jako važna za investicije u BiH jer donose i ideje, i znanje, i investicije i umrežavanje sa potencijalnim kupcima. Švicarska Vlada je sretna što može podržati ovu konferenciju i nadamo se da će ova konferencija voditi kao još boljoj suradnji između lokalnih poduzetnika i poduzetnica i poduzetnila i poduzetnica iz dijaspore. Radimo i sa vlastima u BiH, prije svega s Ministarstvom ljudskih prava i izbjeglica, na razvijanju određenih politika koje će pomoći na bržem angažiranju dijaspore u ekonomskom razvoju BiH. Švicarsko veleposlanstvo u BiH podržava investitore iz Švicarske da ulažu u Bosnu i Hercegovinu, imamo i fond za financiranje investicija i mogu reći da smo imali do sada više projekata, a jedan od zadnjih bio je u Mostaru, gdje je švicarsko-bosanski investitor uložio novac u proizvodne kapacitete", o važnosti dijaspore rekao je Siroco Messerli, zamjenik šefa misije ambasade Švajcarske i direktor Kancelarije za saradnju švajcarske ambasade u BiH.

Takozvani Keynote speach drži Aleksandar Čabrilo, rođeni Mostarac, osnivač firme HTEC Group koja je specijalizovana za konsultantske usluge na svjetskom nivou, softverski inženjering i razvoj digitalnih proizvoda. Firma je osnovana 2008. u Beogradu i danas je jedna od najpropulzivnijih tog tipa u svijetu. Između ostalog i zbog toga što je prava svjetska firma - HTEC Group sjedište ima u San Francisku u Sjedinjenim Državama, a prostire se dalje - od Minesote preko Londona do Skandinavije.

Razvojne centre ima u najvećim gradovima Srbije, Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Subotici, a takođe se sve više širi i u Bosni i Hercegovini. Osim Sarajeva, uredi HTEC Group otvoreni su i u Banjaluci, Bijeljini i Tuzli.

Nakon toga slijedi razgovor s Ivanom Brdar, menadžericom u firme Lasta. Veliki povratak ovog nezaboravnog branda dogodio se na najbolji mogući način, a ulaganje firme Violeta u posrnulu tvornicu keksa pokazao se kao pun pogodak. Lasta je opet poletjela te izazvala oduševljenje povratkom starih slastica koje su u novom ruhu i s poboljšanom kvalitetom i okusima opet favoriti generacija.

Prvi panel na ovogodišnjem Connectu rezervisan je za priču o ulaganjima dijaspore u BiH. Panelisti su Dragi Dizdar, Kerim Hadžić, Slavko Vidović i Marina Nikolas. Oni će na osnovu vlastitog iskustva govoriti o mogućnostima Bosne i Hercegovine, njene dijaspore, koliko toga uopšte možemo ponuditi svijetu zajedno i što sve moramo učiniti da učinimo tako nužan napredak. Koliko nam u tome može pomoći dijaspora i koliko upravo ona može privući prijeko potrebne investicije u još uvijek postojeće domaće znanje.

Nakon panela slijedi jedan dobar primjer na ovu temu. Gošća konferencije biće Senita Slipac, osnivačica internet platforme OREA Bazaar koja na jednom mjestu okuplja sve više i više vrijednih ljudi zlatnih ruku i lepršavih ideja, kreativce iz Bosne i Hercegovine, koji na ovoj e-commerce platformi imaju mogućnost promocije, prodaje i edukacije. Senita je nakon više od dvadeset godina provedenih u SAD odlučila svoje znanje i svoje mogućnosti proširiti na Bosnu i Hercegovinu u koju se sa suprugom i djecom vratila živjeti.

Ivan Jurilj, direktor Kancelarije za evropske integracije Vlade Zapadnohercegovačkog kantona, dokazani je stručnjak za procese lokalnog i regionalnog privrednog razvoja, čovjek koji najbolje zna mogućnosti privlačenja stranih investicija.

Drugi panel donosi temu digitalizacije i digitalne transformacije. Panelisti, redom, Blago Čuljak, Krešimir Musa, Biljana Abel i Boris Krtalić govoriće o potrebi nužne digitalne transformacije koju Bosna i Hercegovina mora do kraja i čim prije provesti na svim poljima, kako bi uhvatila korak sa svijetom, te privukla nova ulaganja i otvorila nove mogućnosti za razvoj i suradnju sa svijetom. I, naravno, sa vlastitom dijasporom.

Nakon prezentacije koju će upriličiti Zoran Puljić u ime Fondacije Mozaik i razgovora s povodom kroz koji će se konferenciji obratiti Denis Zubac, jedan od direktora u HT Eronetu, slijedi još jedan panel u kojem će se predstaviti aktivna saradnja EU i grada Mostara pod nazivom #EUzaBiH - A look at the future.

Time će konferencijski dio Connecta biti službeno završen, a nakon toga kroz naredna dva dana slijede takozvani b2b biznis sastanci. Posebno treba napomenuti da se ove godine na Connecto prijavio rekordan broj učesnika i pratilaca, sa praktično svih kontinenata, a konferencija se može pratiti kako uživo, tako i na internet platformi.

Generalni partner ovogodišnjeg izdanja Connecto konferencije je Lonac.pro uz niz organizacija koje su partnerski podržale projekt. Zlatni sponzor je HT Eronet, Srebrni sponzor ProCredit banka, dok su Brončani sponzori Hrvatska pošta Mostar i Alfa Therm, a Prijatelji konferencije Croatia osiguranje, Config, IT Odjel i Guma M. Pokrovitelji su grad Mostar, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, Vlada Zapadnohercegovačkog kantona, GIZ i Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine.