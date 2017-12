U "Željeznicama RS" 160 radnika višak

BANJALUKA - Prema prvim procjenama, između 150 i 160 radnika "Željeznica Republike Srpske" biće višak u sklopu restrukturizacije koja se sprovodi u ovom preduzeću, saopšteno je na brifingu povodom dobijanja kredita Svjetske banke.

Ti radnici za koje nije bilo druge opcije, jer nisu imali uslove za penziju ni po posebnom programu koji je Vlada RS napravila, to jest da ispunjavaju godine staža bez obzira na starost, niti su mogli biti prekvalifikovani, po dobijanju otkaza dobiće stimulativne otpremnine u visini od šest prosječnih plata u RS. S trenutnim prosjekom, to je nešto manje od 5.000 KM.

Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza RS, kazao je kako proces restrukturiranja ŽRS ide u dobrom pravcu.

"Moram pohvaliti ulogu Svjetske banke u čitavom ovom procesu. Od početka bili su uključeni, njihove sugestije su bile izuzetno korisne, a izuzetno mi je zadovoljstvo što nisu bile uslovne, nego su sve vrijeme bili spremni na kompromis. Mi ćemo učiniti sve da restrukturiranje uspije i da na kraju imamo profitabilno samoodrživo preduzeće koje će biti primjer i drugima", kazao je on.

Svjetska banka je 7. decembra ŽRS odobrila kredit od 51,3 miliona evra. Sredstva će biti usmjerena u četiri komponente, a prva će ujedno odnijeti i najveći iznos od 42,7 miliona, koji će biti usmjereni za izmirenje obaveza prema svim zaposlenima.

Dragan Savanović, v.d. generalnog direktora ŽRS, naveo je da u ovom preduzeću trenutno ima oko 3.100 zaposlenih, od čega se 300 odnosi na administraciju, a ostalo su izvršne strukture.

"Cilj je da do kraja 2018. broj zaposlenih bude 2.500. Preduzeće ima 140 miliona KM duga za kredite uzete za obnovu i modernizaciju pruga i pružnih postrojenja. Ukupan dug je oko 300 miliona, računajući sve obaveze prema radnicima, Poreskoj upravi i fondovima", rekao je Savanović.

Emanuel Salinas, šef Kancelarije Svjetske banke za BiH i Crnu Goru, rekao je da ŽRS prevoze količinu tereta po kilometru blizu EU prosjeka.

"ŽRS u prosjeku dnevno prevezu 500 putnika, što godišnje zahtijeva 20 miliona KM za održavanje. Kada se to podijeli, ispada da su troškovi povratne karte po putniku 170 KM i to je trošak za cijelo društvo", kazao je on.