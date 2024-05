U fokusu teme bitne za ekonomski život regiona

JAHORINA - "Jahorina ekonomski forum" pod nazivom "Zapadni Balkan - dugoročni pravci razvoja", na kojem će biti obuhvaćene sve teme koje su bitne za ekonomski život regiona, zvanično je otvoren danas na Jahorini.

Kako su organizatori ranije naveli, na ovom događaju se očekuje više od 600 učesnika, te će okupiti vrhunske stručnjake, donosioce odluka i poslovne lidere koji diskusijom dolaze do relevantnih zaključaka kako poboljšati javne politike, ekonomiju i kvalitet života građana BiH i regiona.

Forum je otvorio Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, koji je naveo da Srpska na planu ekonomije bilježi dobre pokazatelje i ima realan rast plata više od sedam odsto.

"Srpska ima najmanje opterećenje na bruto plate u regionu, te zbirna stopa iznosi 31 odsto. Bilježimo dobre rezultate u oblasti rasta domaćih proizvoda, a naša odluka je da povećamo minimalnu platu, te time generišemo i potražnju. Ukupan domaći proizvod prošle godine je iznosio 16 milijardi KM, a već sada sa sigurnošću možemo reći da će iznositi 19 milijardi KM", objasnio je Dodik.

Događaj je počeo centralnim intervjuom sa Dodikom.

Goran Račić, predsjednik Organizacionog odbora "Jahorina ekonomskog foruma", naveo je da ovaj forum predstavlja jedan od najznačajnijih regionalnih poslovnih događaja.

"Cilj i ambicija su da damo svoj doprinos integrisanju regiona i stvaranju jedinstvenog tržišta. To je jednostavniji protok robe na granicama, međusobno priznavanje sertifikata koji prate robu, priznavanje diploma i stvaranje jedinstvenog tržišta rada", istakao je Račić.

On je rekao da različiti pristupi velikih sila koje su interesno prisutne u regionu i njihovi različiti pogledi na integraciju na zapadnom Balkanu determinišu i poglede pojedinih regionalnih zemalja prema regionalnim integracijama.

"U takvim okolnostima se suočavamo sa velikim ekonomskim rizicima, slabljenjem konkurentnosti domaćih ekonomija, migracijama i usporavanjem rasta. Potrebno je da se integriše tržište od 18 miliona ljudi, čiji je ukupni BDP veći od 140 milijardi evra", naveo je Račić.

Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kazao je da politike opstrukcija neće nikome ništa dobro donijeti, te da Republika Srpska želi biti dio pozitivnih regionalnih procesa.

"Podsjećam na vijesti prestižnih magazina koji su Republiku Srpsku svrstali među 10 najperspektivnijih regija u Evropi kada je riječ o privlačenju stranih investicija. Ovo je rezultat adekvatnih politika i mjera institucija Srpske s ciljem poboljšanja poslovnog ambijenta i novih ulaganja", naglasio je Košarac.

Dodao je da se poseban fokus treba staviti na regionalnu saradnju, povezivanje domaćih privrednika, novih tržišta i novih investicija.

"Ovaj forum je postao prepoznatljiv brend Republike Srpske. Nažalost, zastoj je u FBiH, jer Republika Srpska uvijek pokazuje da je otvorena za saradnju uprkos brojnim političkim izazovima koji su stavljeni pred nju", istakao je Košarac.

"Jahorina ekonomski forum" će trajati do 16. maja, a predviđeno je 15 panela.

Kako je Račić ranije rekao za "Nezavisne novine", na forumu će se baviti i temama koje su bitne za cijeli region, a to je pitanje turizma, to jest destinacionim menadžmentom i menadžmentom u turizmu, a učesnici će biti najznačajniji turistički radnici od Slovenije do Sjeverne Makedonije.

"Pričaćemo i o zdravstvenom turizmu, jer je to postalo dosta prepoznatljivo u regionu. Tu su i pitanje vještačke inteligencije, o kojoj će pričati veoma kvalitetni učesnici kao što su potpredsjednik "Deutsche Telekoma" i "Huawei" grupacije, te drugi paneli iz oblasti finansija, osiguranja, poljoprivrede i drugih", kazao je Račić.

