U kontejnerima zrno nade za bh. privredu

BANJALUKA - Kontejnerski prevoz robe iz Kine poskupio je čak 2,5 puta, što bi dugoročno moglo predstavljati šansu za bh. privredu, u smislu dolaska potencijalnih evropskih investitora u BiH, smatraju stručnjaci.

Ipak, sagovornici "Nezavisnih novina" ističu da novonastala situacija, uz pozitivne, ima i brojne negativne efekte za našu ekonomiju.

"Tačno je da je kontejnerski prevoz robe iz Kine poskupio oko 2,5 puta, ali to ne znači mnogo za BiH, jer je naša izvozna baza dosta niska, tako da ni u kom slučaju ne možemo biti konkurentni kineskoj robi. Pogodnost je ta da ćemo manje uvoziti robu iz Kine, a sadašnja pokrivenost uvoza izvozom je oko pet odsto. Ono što bi mogla biti šansa za bh. privredu jeste dolazak potencijalnih evropskih investitora u BiH", rekli su za "Nezavisne novine" iz Spoljnotrgovinske komore BiH.

Da bi ovakva situacija dugoročno mogla evropske, odnosno zapadne investitore okrenuti prema BiH, smatra i ekonomski analitičar Igor Gavran.

Kako on ističe, sve češći poremećaji u snabdijevanju iz ovih dalekih istočnih regija koje smo osjetili, od pandemije, preko blokade Sueckog kanala, do obustava rada u lukama i aktuelnog rasta cijena kontejnerskog prevoza, navode evropske i druge zapadne kompanije da razmišljaju o prenosu dijela proizvodnje nazad u Evropu ili o razvoju vlastite proizvodnje.

"U takvim planovima Bosna i Hercegovina bi, zahvaljujući svojoj lokaciji i slobodnoj trgovini sa EU, mogla biti jedan od kandidata za takva ulaganja i tako dugoročno profitirati", pojasnio je Gavran za "Nezavisne novine".

Međutim, kako i on upozorava, povećani troškovi kontejnerskog prevoza robe iz Kine i ostalih azijskih zemalja su štetni za one bh. proizvođače koji repromaterijale uvoze iz ovih zemalja i nemaju za njih domaću alternativu.

"Iako bi dugoročno ovakvo stanje moglo podstaći razvoj domaće proizvodnje nekih od ovih repromaterijala i u BiH, upitno je ima li kapitala i spremnosti za ovako nešto, jer nema garancije da troškovi prevoza neće u narednom periodu biti smanjeni na raniji nivo koji bi takva ulaganja učinio neisplativim", naveo je Gavran.

On dodaje da su, kada je riječ o gotovim proizvodima koji se uvoze iz ovih zemalja, neki limitirani pozitivni efekti mogući, jer rast cijena uvoznih proizvoda čini domaće konkurentnijim.

"Međutim, ponovno je problem u činjenici da veliki broj ovih proizvoda u BiH niko ne proizvodi i tako pozitivni efekat mogu osjetiti tek distributeri uvoznih proizvoda iz trećih zemalja", naveo je Gavran.

Vlasnik jedne firme koja se bavi veleprodajom robe široke potrošnje, a koju uvozi iz Kine, ističe da je rast cijene prevoza iz te zemlje drastično osjetan od novembra prošle godine.

"Cijene non-stop skaču i niko ne zna kad će se to zaustaviti. Nema predviđanja, niko ništa ne može da garantuje. U novembru prošle godine transport je po kontejneru koštao od 8.000 do 9.000 dolara, a, evo, sada košta i do 17.500 dolara. Ponude, međutim, variraju, imate i one od 13.000 dolara. Ali, ako izaberete nižu cijenu, to vam je kocka, niko vam ništa ne garantuje u smislu transporta", rekao je sagovornik "Nezavisnih".

Osim toga, kako je dodao, nije više problem samo u cijenama transporta, već se pojavio još jedan problem, a odnosi se na nedostatak praznih kontejnera.

"Bukira se mjesto na brodu i to se završi, ali nema dovoljno kontejnera da biste u njih natovarili robu", rekao je sagovornik "Nezavisnih novina".