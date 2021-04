U maju završetak graničnog prelaza u Bratuncu

BEOGRAD - Granični prelaz između BiH i Srbije u Bratuncu biće završen u maju, izjavio je Srni ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara Vojin Mitrović.

"U ovom trenutku bitno je povezati taj istočni dio BiH, odnosno Republike Srpske i Srbije. Time ćemo pojednostaviti, ubrzati i olakšati ljudima sa dvije strane rijeke Drine", rekao je Mitrović poslije sastanka sa ministrom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Tomislavom Momirovićem u Beogradu.

On je dodao da je da će ovaj region dobiti novu dimenziju sa modernim mostom i graničnim prelazom, tako da će i dio saobraćaja biti preusmjeren na tu dionicu.

Mitrović i Mirović razgovarali su u utorak o saradnji, prije svega, u oblasti infrastrukturnih projekata, među kojima je najbitniji izgradnja auto-puta Beograd-Sarajevo-Beograd.

Mitrović je naveo da je zahvalio predsjedniku i premijeru Srbije Aleksandru Vučiću i Ani Brnabić, kao i Momiroviću za sve što je Srbija uradila, prvenstveno u oblasti infrastrukture.

"To je izgradnja sredstvima Vlade Srbije zajedničkog graničnog prelaza sa strane Srbije, izgradnja mosta na Savi kod Rače i isto tako pomoć Srbije u iznosu oko 100 miliona evra za izgradnju dijela auto-puta od Rače do Bijeljine", rekao je Mitrović.

Na sastanku je, napomenuo je, bilo riječi o izgradnji ovog auto-puta od Rače do Bijeljine, od Bijeljine do Brčkog i do Sarajeva, a zatim od Sarajeva do Vardišta.

Jedna od tema, kako je rekao, bila je i izgradnja graničnog prelaza Kotroman-Vardište - trećeg zajedničkog graničnog prelaza, pored Rače i Bratunca, koji se gradi između BiH i Srbije, a razgovarano je i o intenziviranju aktivnosti na izgradnji aerodroma Trebinje.

Mitrović je naveo da je u razgovoru o regionalnoj izgradnji željezničke infrastrukture razmatran nastavak izgradnje pruge koju je Srbija započela od Rume, preko Šapca i Loznice do Zvornika, kao i dijela pruge u BiH od Zvornika prema Tuzli i Doboju, pto predstavlja povezivanje BiH sa Srbijom, zemljama zapadnog Balkana i u okviru planova Transportne zajednice.

Razgovarano je i o rješavanju pitanja plovnosti rijeke Save, a Mitrović je podsjetio da je prije uređenja riječnog korita potrebno deminirati desnu obalu Save, na području BiH, za šta su izdvojena grant sredstva od oko 8,2 miliona evra.

On je najavio da će resorno ministarstvo u narednom periodu intenzivirati aktivnosti da se ovaj posao riješi kako bi se pokrenulo uređenje korita Save.

Govoreći o inicijativi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o tzv. mini Šengenu, i Mitrović je saglasan da će to omogućiti slobodan protok ljudi, robe i novca, za šta je potrebno djelimično usklađivanje propisa, što je na neki način i otvaranje granica među zemljama zapadnog Balkana, a to je i preduslov za ulazak u EU.

On je istakao važnost vakcinisanja protiv virusa korona, te ukazao da je potrebno zaštiti što više ljudi, jer se mora živjeti, ekonomija mora da funkcioniše, a bez infrastrukture nema ni razvoja ekonomije.

"Ono što želim u ime BiH, Savjeta ministara, svoje lično ime, naroda Federacije i Republike Srpske, zahvaliti se gospodinu Vučiću i narodu Srbije na donaciji vakcina koje su u ovom trenutku dosta značile kako Srpskoj, tako i Federaciji i kompletnoj BiH, upravo zbog problema na koje smo naišli kod realizacije programa Kkovaks", rekao je Mitrović.

On je naveo da se jutros u Beogradu sastao i sa direktorom Transportne zajednice Matejom Zakonjšekom sa kojim je razgovarao o problemu unapređenja transporta u zemljama zapadnog Balkana, jer bez savremene infrastrukture nemoguće je razmišljati o novim ulaganjima.

"Razgovarali smo o tome kako unaprijediti transport, za šta je preduslov izgradnja i spajanje sveobuhvatne transportne mreže modernim, savremenim putevima, što će doprinijeti razvoju ekonomije i kompletne regije, a to je izuzetno bitno za opstanak stanovništva", rekao je Mitrović.

On je napomenuo da je ovo izuzetno važan sastanak, jer je podrška Transportne zajednice potrebna za izgradnju puta Foča-Šćepan Polje i graničnog prelaza.

Mitrović je napomenuo da je sinoć imao neformalni susret sa ministrom Momirovićem i ministrom za kapitalne investicije Crne Gore Mladenom Bojanićem na kojem je bilo riječi o izgradnji mosta između Šćepan Polja i Huma.

"Imamo podršku i Crne Gore. U narednim mjesecima imamo mogućnost da povučemo određena grant sredstva, tako da i ovaj projekat ima perspektivu da se počne graditi ove godine i da se konačno riješi pitanje spajanja Foče sa Crnom Gorom preko Šćepan Polja i Huma", zaključio je Mitrović.