U martu četiri odsto smanjena potrošnja struje u industriji u FBiH

SARAJEVO - Federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Nermin Džindić rekao je danas da je energetski sistem u Federaciji BiH (FBiH) stabilan, da se radi po planovima koji su definisani 2019. godine, kao i da sve funkcioniše bez sekunde kašnjenja.

"FBiH nije ostala bez električne energije i imamo dovoljnu količinu ruda. Što se tiče rudara, želim ih prvo pozdraviti i zahvaliti na radu. Oni rade 14 dana, pa su 14 dana u izolaciji i to je za pohvalu uzimajući u obzir sva odricanja", rekao je Džindić na konferenciji za novinare.

Džindić, koji je član Federalnog kriznog štaba, naveo je da je u martu zabilježeno četiri odsto smanjenje potrošnje električne energije u industriji, dok je istovremeno registrovano povećanje u domaćinstvima.

"To predstavlja donekle problem `Elektroprivredi`, ali se nadam da ćemo i to riješiti“, naveo je on.

Džindić je rekao i da je "BH-Gas" nedavno donio odluku o sniženju cijena.

"Dobili smo potvrdu da bismo i u narednom periodu mogli dodatno umanjiti cijenu gasa za domaćinstva", rekao je federalni ministar energetike rudarstva i industrije Džindić.