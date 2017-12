U novu poslovnu godinu ulaze napamet

BANJALUKA - Domaći privrednici će i ovu, kao i nekoliko posljednjih godina, dočekati u neizvjesnosti jer Odluka o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa na uvoz repromaterijala, a koja je privremenog karaktera, nije produžena za narednu godinu.

Najviše strepe u sektoru kože, tekstila i obuće na koje se odluka najviše odnosi, a koji poručuju kako je nedopustivo da se iz godine u godinu ona donosi u posljednjim momentima.

U Privrednoj komori Republike Srpske kažu kako su zahtjev uputili još u septembru Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, te da ne vide nijedan razlog zbog čega se svake godine ona usvaja u posljednji čas.

"Ukazivali smo da nema potrebe da se čeka kraj godine kako bi se odluka produžila, a u pitanju je nešto što ima apsolutnu potvrdu pozitivnih rezultata.

Ta se odluka pokazala kao vrlo pozitivna s obzirom na to da je došlo do povećanja proizvodnje i zaposlenosti. Očekivali smo da nećemo doći do ovoga i da se privrednici neće dovoditi u neizvjesnost", kazao je Vladimir Blagojević, portparol Komore. U UIO BiH su nam potvrdili kako je odluka trenutno kod njih na usaglašavanju i da će je uskoro proslijediti Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a koje je zatim može uputiti na Savjet ministara. Kada će to uraditi, nisu precizirali.

Radovan Pazurević, direktor Fabrike obuće "Sanino" iz Dervente, kaže kako agonija traje godinama, kao i da se iz ovog može vidjeti koliko je država ozbiljna prema privrednicima.

"Stvarno nema smisla da mi, koji svake godine o tome pričamo na vrijeme, dolazimo pred kraj poslovne godine u situaciju gdje ne znamo da li će se Savjet ministara dogovoriti ili neće, a naši poslovni partneri neprestano zovu i pitanju šta se s tim dešava", kaže on.

Prema njegovim riječima, zbog svega što se dešava, preduzeća u narednu poslovnu godinu ulaze napamet.

"U ozbiljnom poslu se ništa ne dešava spontano. Nema spontanog razvoja i nema razvoja bez plana, a mi u narednu poslovnu godinu ulazimo napamet. Morate znati šta ćete raditi naredne godine, a mi to ne znamo", zaključio je Pazurević.

Miroslav Petrešin, direktor Fabrike obuće "Sportek" iz Kotor Varoša, a koja zapošljava oko 2.000 radnika, kaže kako se nada da će odluka biti donesena do 21. decembra, kada se održava sjednica Savjeta izvoznika na nivou BiH.

"Iskreno se nadam da će do trada to biti riješeno jer imamo čvrsta obećanja za tako nešto", kazao nam je on.

Iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa nismo uspjeli saznati da li će i kada Savjet ministara BiH zasjedati po ovom pitanju, jer na naša pitanja nismo dobili odgovor.

"Stvarno nema smisla da mi, koji svake godine o tome pričamo na vrijeme, dolazimo pred kraj poslovne godine u situaciju gdje ne znamo da li će se Savjet ministara dogovoriti ili neće, a naši poslovni partneri neprestano zovu i pitanju šta se s tim dešava", kaže on.

Prema njegovim riječima, zbog svega što se dešava, preduzeća u narednu poslovnu godinu ulaze napamet.

"U ozbiljnom poslu se ništa ne dešava spontano. Nema spontanog razvoja i nema razvoja bez plana, a mi u narednu poslovnu godinu ulazimo napamet. Morate znati šta ćete raditi naredne godine, a mi to ne znamo", zaključio je Pazurević.

Miroslav Petrešin, direktor Fabrike obuće "Sportek" iz Kotor Varoša, a koja zapošljava oko 2.000 radnika, kaže kako se nada da će odluka biti donesena do 21. decembra, kada se održava sjednica Savjeta izvoznika na nivou BiH.

"Iskreno se nadam da će do trada to biti riješeno jer imamo čvrsta obećanja za tako nešto", kazao nam je on.

Iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa nismo uspjeli saznati da li će i kada Savjet ministara BiH zasjedati po ovom pitanju, jer na naša pitanja nismo dobili odgovor.