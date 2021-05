U ponedjeljak počinju pripremni radovi za gradnju HE "Buk Bijela"

FOČA - Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić najavio je danas u Foči da će u ponedjeljak, 17. maja, početi pripremni radovi za izgradnju Hidroelektrane (HE) "Buk Bijela" na rijeci Drini, koju će zajedno finansirati elektroprivrede Srbije i Srpske u iznosu oko 220 miliona evra.

U zajedničkom preduzeću Hidroenergetski sistem "Gornja Drina" preduzeće "Elektroprivreda Srbije" imaće udio od 51 odsto, a "Elektroprivreda Republike" Srpske 49 odsto.

"Planirano je da se poveća instalisana snaga sa 93 na 115 do 120 megavata, što će definisati glavni projekat", naveo je Đokić.

On je istakao da će izgradnjom HE "Buk Bijela", koja bi trebala da traje pet godina, biti otvoreno novo energetsko poglavlje izgradnje velikih energetskih objekata jer će se nakon ove graditi još dvije hidroelektrane na gornjem toku Drine - "Foča" i "Paunci", kao i u Hercegovini HE "Dabar", te vjetro i solarne elektrane.

"Pored `Buk Bijele`, planiramo da u drugoj polovini ljeta počnemo izgradnju tri manje hidroelektrane na rijeci Bistrici, čija je planirana vrijednost 102 miliona evra. Naš cilj i želja je da u izgradnji ovih elektrana učestvuje što više domaćih kompanija i da bude što više zaposleno lokalnog stanovništva, a procjena je da je potrebno minimum 500 radnika tokom gradnje", rekao je Đokić.

Resorni ministar je naglasio da je od velikog značaja što će HE "Buk Bijela" zajedno graditi elektroprivrede Srpske i Srbije.

"Vrlo je važno napomenuti da će na otvaranju radova biti prisutni predsjednici vlada i ministri energetike Srbije i Srpske i drugi zvaničnici, a tog dana biće održana zajednička sjednica dvije vlade", naveo je Đokić.

On je napomenuo da je bilo dosta sumnji u ovaj projekat i ljudi koji su mu se suprotstavljali.

"Žao mi je što se neko buni protiv ovog projekta, što mu smeta ekonomski rast i razvoj", rekao je Đokić.

On je dodao da ne vidi razlog zašto to neki ljudi u Federaciji BiH osporavaju.

"Ovaj projekat će doprinijeti razvoju čitave države, ne samo jednog grada i jedne regije. Okreće nas ka budućnosti, koja podrazumijeva saradnju, dogovor, zajeničko učešće, a sa ciljem da nam narod živi bolje, bez obzira da li živi sa ove ili one strane Drine. Saradnja Srbije i BiH je od ključnog značaja za budućnost i kroz ovaj projekat se to na najbolji način potvrđuje", rekao je Đokić.

Načelnik opštine Foča Milan Vukadinović istakao je da će opština Foča i njeno stanovništvo, Srpska i Srbija, imati višestruku korist od gradnje HE "Buk Bijela".

"Raduje me da će se povećati instalisana snaga i kapacitet što će donijeti ekonomske benefite našoj opštini. Ono na čemu smo insistirali i što tražimo je da se u proces gradnje uključi što više domaće radne snage, a i nakon toga imamo obećanje da će veliki broj porodica dobiti zaposlenje", naveo je Vukadinović.

On je dodao da će sredstva koja se budu slivala u opštinski budžet od rada "Buka Bijele" ulagati u gradnju i održavanje lokalne putne i ostale infrastrukture, te da će sama gradnja inicirati i druga veća ulaganja u infarastrukturu, a sve to će se, kako je naveo, odraziti na privlačenje investitora.