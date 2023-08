UIO protiv pomjerenja roka za naplatu PDV-a

Uprava za indirektno oporezivanje BiH protiv je pomjeranja roka za naplatu PDV-a sa 10. u mjesecu na kraj mjeseca.

"Usvajanjem ovog prijedloga došlo bi do značajnog pomijeranja (odgode) u naplati javnih prihoda", navedeno je u mišljenju Uprave za indirektno oporezivanje BiH nakon što je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio prijedlog izmjena Zakona o PDV-u koji su predložili Mladen Bosić i Darko Babalj, poslanici SDS-a.

Na toj sjednici usvojen je i zaključak kojim se od UIO traži da dostavi mišljenje na mijenjanje Zakona o PDV, a u tom mišljenju navodi se i da bi pomjeranje roka za naplatu PDV-a, uz obavezu UIO sa povratom obveznicima ugrozila stabilnost naplate javnih prihoda koja bi mogla biti ugrožena.

"Prijedlogom da se rok za podnošenje prijava sa 10. u mjesecu pomjeri za kraj mjeseca zanemaruje se to da se na taj način pomjera i rok za plaćanje PDV-a. Usvajanjem ovog prijedloga došlo bi do značajnog pomjeranja u naplati javnih prihoda, a kako odredba koja se odnosi na povrat PDV-a obveznicima ostaje nepromijenjena, povrat PDV-a i dalje bi bio 30 dana od dana podnošenja prijave. Podaci pokazuju, da obveznici podnose prijave za povrat i prije 10. u mjesecu, te time dobijaju povrat ranije. Ovakav disbalans bi mogao dovesti do otežanog izvršenja zakonske obaveze povrata PDV-a obveznicima", navedeno je u mišljenju UIO koje je na twiteru objavila Aleksandra Pandurević iz SDS-a.

Babalj i Bosić u svojoj inicijativi naveli su da postojeće zakonsko rješenje ne ostavlja dovoljno vremena poreskim obveznicima za podnošenje PDV prijava te da su radnici u knjigovodstvu stavljeni pod veliki pritisak.