UIO traži od Suda BiH da Srpskoj zabrani prinudnu naplatu duga

BANJALUKA – Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH zatražila je od Suda BiH da proglasi nedopuštenom prinudnu naplatu milionskog duga koju je Republika Srpska pokrenula protiv Uprave i predložila da se taj dug naplati iz budžeta institucija BiH.

UIO je zatražila i da sud naloži Srpskoj da vrati 4,6 miliona KM koje je u prethodnom periodu uspjela da naplati.

Republika Srpska je još u maju prošle godine pokrenula izvršni postupak protiv UIO s ciljem naplate 28 miliona KM duga, po osnovu pravosnažne presude Suda BiH. Međutim, isti sud je tri puta odgađao sprovođenje sopstvenog rješenja, a posljednjim, koje je donio u martu ove godine, prinudna naplata duga je odgođena do 11. septembra.

Srpska je do sada uspjela da blokadom računa UIO naplati svega 4,6 miliona KM, dok preostalih 23,4 miliona i dalje potražuje.

S obzirom na to da iduće sedmice ističe rok do kada je Sud BiH obustavio prinudnu naplatu, UIO je ponovo reagovala, ali ovaj put nije tražila odgađanje izvršnog postupka, već da se on proglasi nedopuštenim, piše "Capital.ba".

Načelnik Odjeljenja za komunikacije UIO Ratko Kovačević rekao je danas za pomenuti portal da je Uprava predložila Sudu BiH da donese novo rješenje u kojem će utvrditi da je izvršenje sudske presude sa Jedinstvenog računa UIO nedopušteno.

"UIO je predložila da se odredi izvršenje putem Jedinstvenog računa trezora BiH preko budžeta institucija BiH iz sredstava predviđenih za izvršenje pravosnažnih sudskih odluka, te da se Republici Srpskoj naloži da iznos od 4,6 miliona KM, koji je do sada prinudno naplatila, vrati na račune koji pripadaju Jedinstvenom računu UIO", kazao je Kovačević.

On je istakao da računi sa kojih je naplaćen novac pripadaju Jedinstvenom računu UIO i da novac sa tih računa ne pripada Upravi, već korisnicima Jedinstvenog računa, odnosno državi, entitetima i Brčko distriktu, kao i fizičkim i pravnim licima ukoliko se radi o depozitnim računima.

"Zbog zapljene UIO nije u mogućnosti vratiti deponovani novac deponentima i to će vjerovatno proizvesti dodatne štetne posljedice po Upravu", rekao je Kovačević, koji tvrdi da je ovakvim načinom naplate duga oštećena i Republika Srpska kojoj se raspodjeljuje novac sa računa UIO, jer dio novca koji plijeni pripada Srpskoj.

"Prema pravilima raspodjele, nakon namirenja sredstava neophodnih za izmirenje međunarodnih obaveza, i sredstava koji pripdaju nivou vlasti BiH, ostatak se raspoređuje entitetima i Brčko distriktu. S obzirom na to da prema koeficijentima koji se sada prmjenjuju 32,19 odsto pripada Republici Srpskoj, to znači da su 32,19 odsto zaplijenjenih sredstava sa računa za raspodjelu direktno sredstva samog povjerioca", kazao je Kovačević.

Republika Srpska pokušava da naplati dug od UIO na osnovu presude Suda BiH od 7. maja 2015. godine kojom je Uprava za indirektno oporezivanje obavezana da Srpskoj isplati 15 miliona KM plus zatezne kamate zbog nezakonite raspodjele prihoda od indirektnih poreza za 2009. i 2010. godinu, odnosno ukupno 28 miliona KM.

Republika Srpska je 2011. godine tužila UIO tražeći nadoknadu 52,97 miliona KM zbog raspodjele prihoda prikupljenih od PDV-a za 2009. i 2010. godinu na štetu Republike Srpske. Nakon što je taj dug isplaćen, Republika Srpska je povukla tužbu za glavni dug, ali je pred sudom nastavila postupak za naplatu zatezne kamate u iznosu oko 15 miliona KM i taj spor dobila.

Prinudna naplata pokrenuta je u maju prošle godine kada je Republika Srpska uspjela da naplati dio duga, a zatim je Sud BiH rješenjima taj postupak obustavljao.

(Capital.ba)