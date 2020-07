Ugostitelji u RS traže duže radno vrijeme

BANJALUKA - Ugostitelji u Republici Srpskoj se nadaju da će se epidemiološka situacija s korona virusom smiriti u narednim danima te da bi već od početka avgusta njihovo radno vrijeme moglo biti produženo najmanje do ponoći, čime bi poboljšali svoje poslovanje, a time i zadržali radna mjesta.

Ugostitelji u RS su nedavno uputili inicijativu nadležnim institucijama u RS o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata za minimalno sat vremena.

Dalibor Šajić, predsjednik Udruženja poslodavaca iz oblasti ugostiteljstva i turizma RS (Horeca), kaže da se nadaju da će se epidemiološka situacija smiriti i da će od 3. avgusta radno vrijeme biti produženo za najmanje sat vremena.

"Najveći dio prihoda u ugostiteljstvu ostvari se upravo u večernjim satima. U ovom trenutku, posebno ljeti, sat duže radno vrijeme čuva hiljade radnih mjesta, jer se oko 70 odsto dnevnog prometa ugostitelja ostvari poslije devet časova", rekao je Šajić.

Ističe da su ugostitelji spremni da ispoštuju sve mjere koje naloži Institut za javnom zdravstvo RS.

Kako navodi, trenutno se sve više stanovnika RS zbog skraćenog radnog vremena ugostiteljskih objekata okreće privatnim zabavama po stanovima i iznajmljenim vikendicama, gdje se ne poštuju preventivne mjere i gdje inspekcijski organi nemaju kontrole, što je mnogo veći problem nego što je radno vrijeme lokala.

Goran Radaković, vlasnik jednog od ugostiteljskih objekata u Prijedoru, kaže da bi im najmanje sat duže radno vrijeme mnogo značilo, jer građani tokom ljetnog perioda ugostiteljske lokale posjećuju uglavnom u večernjim satima.

"Ljudi su tokom dana na kupalištima i izlaze u lokale mnogo kasnije nego zimi. Oni nam uglavnom dolaze oko pola deset, deset i faktički imamo sat nekog posla, tako da bi nam dodatni sat radnog vremena mnogo značio", kaže Radaković i dodaje da u večernjim satima ostvare više od 50 odsto prometa.

Kako pojašnjava, velika problematika postoji i u ograničavanju broja od 50 gostiju u jednom lokalu te da je potrebno taj broj uskladiti proporcionalno kvadraturi objekta.

"Generalno jedan ugostiteljski objekat koji ima širine 30 metara i neki manji lokal se ne mogu porediti. Mi koji imamo mogućnost poštovanja distance, odnosno razmaka između gostiju i za više od 50 gostiju se ne možemo porediti s nekim manjim lokalom. Ne vidim nikakvu logiku da se to ograniči na 50 gostiju, isto kao što nemam ni logiku da radno vrijeme bude do 23 sata, a ne do ponoći", smatra Radaković.

Nikola Tojić, vlasnik ugostiteljskog objekta iz Bijeljine, kaže da je promet u objektu mnogo veći u večernjim satima, posebno u ljetnom vremenu.

"Minimalno jedan sat duže radno vrijeme bi značajno doprinijelo ugostiteljima, ali je situacija generalno u ovom sektoru loša. Naši parametri pokazuju da smo 50 odsto u gubitku u odnosu na prošlu godinu", rekao je Tojić za "Nezavisne".

U Ministarstvu trgovine i turizma RS rekli su da su zaprimili zahtjeve Udruženja ugostitelja i hotelijera RS "Horeka" te da su oni trenutno u fazi razmatranja.

"Svjesni smo otežanih uslova u kojima posluju ugostitelji, kao i toga koliko bi liberalizacija mjera koje se tiču ograničenja radnog vremena uticala na mogućnost rasta prihoda u ugostiteljskim objetima. Ipak, trenutna epidemiološka situacija nam ne daje mnogo prostora za relaksaciju usvojenih mjera", kažu u Ministarstvu.

Oni kažu da se sve mjere koje se tiču rada ugostiteljskih objekata i zadovoljenja neophodnih mjera zaštite i sprečavanja širenja virusa korona donesene u konsultacijama s Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS i u skladu s preporukama Instituta za javno zdravstvo RS, a u skladu s ovom praksom biće vršena i relaksacija ovih mjera.

Dodaju da su u stalnoj komunikaciji s privrednicima iz ovog sektora i da rade zajednički na iznalaženju načina da pomognemo opstanku ovih privrednih grana.

Omogućiti seminare u velikim salama

Privredna komora RS uputila je Institutu za javno zdravstvo RS Inicijativu u kojoj je predložila da se sigurnost gostiju u ugostiteljskim objektima obezbijedi propisivanjem broja prisutnih prema kvadraturi prostora.

"Na ovaj način predlažemo da se i u velikim dvoranama ili salama koje imaju uslove za to omogući održavanje privrednih sastanaka, seminara, konferencija i slično", navodi se u saopštenju Privredne komore RS.

Oni pojašnjavaju da je neprihvatljivo da se u hotelima i restoranima koji raspolažu značajnim vanjskim i fizički odvojenim unutrašnjim prostorima ograničava broj prisutnih gostiju na 50 te da se isto smatra javnim okupljanjem, s obzirom na to da ovakvi kapaciteti zbog svoje veličine mogu da prime neuporedivo veći broj gostiju od broja regulisanog zaključkom, a sve uz doslovno pridržavanje svih ostalih propisanih mjera, poput fizičke distance između gostiju, nošenja maski i slično.