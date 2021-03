Ugostiteljima će biti isplaćeni porezi i doprinosi, formira se radna grupa

BANJALUKA - Svim radnicima u ugostiteljstvu i turizmu, kojima je u martu mjesecu onemogućen rad zbog primjene mjera Republičkog štaba za vanredne situacije, biće isplaćeni porezi i doprinosi, u skladu sa njihovom poreskom prijavom.

Saopšteno je ovo iz Vlade Republike Srpske nakon sastanka premijera Radovana Viškovića sa predstavnicima Udruženja poslodavaca ugostiteljstva i turizma Republike Srpske "Horeka".

Višković je istakao da će nakon današnjeg sastanka biti formirana radna grupa koju će činiti predstavnici Ministarstva finansija Republike Srpske, Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske, Udruženja poslodavaca ugostiteljstva i turizma Republike Srpske "Horeka", kao i predstavnik Kabineta presjednika Vlade Republike Srpske.

Zadatak Radne grupe je da tehnički usaglasi i izračuna fiskalne efekte dogovorenih mjera.

"Mjere kojima se pojedinim privrednim sektorima zabranjuje rad su teške ali su nakon godinu dana, od pojave pandemije virusa korona, zbog pogoršane epidemiološke situacije donesene ponovo, uvažavajući stav zdravstvenog sektora i struke kako bi se zaštitilo zdravlje stanovništva u Republici Srpskoj", kažu u Vladi RS.

Višković je izjavio je da je danas sa predstavnicima -"Horeke" formalizovano ono što je dogovoreno prije tri dana, da će im biti prihvaćeni porezi i doprinosi u iznosu koliko su oni stvarno isplatili, a ne samo na najnižu platu.

"Dakle, ako su oni isplatili poreze i doprinose svojim zaposlenima na veću platu od najniže, to će Republika Srpska da im sufinansira", rekao je Višković novinarima u Sijekovcu, prensoi Srna.

On je dodao da je na današnjem sastanku bilo malih pojašnjenja i nekih zahtjeva predstavnika Udruženja, koje je on prihvatio, dodajući da to ne predstavlja problem.

"Dogovorili smo da im se reprogramiraju obaveze iz 2020. godine, onima koji imaju. Oni tu moraju pristupiti pojedinačno, ne može tu vlada ili bilo ko donijeti odluku da to važi za sve, zakon je tu jasan", rekao je Višković.

Iz Vlade su podsjetili da je u 2020. godini privrednim subjektima iz sektora turizma i ugostiteljstva, kojima je u martu i aprilu bio zabranjen, te ograničen rad u maju, isplatila 13.265.577,84 KM.

"Takođe, Vlada Republike Srpske je kroz projekat turističkih vaučera i subvencionisanje smještaja u ugostiteljskim objektima za smještaj, posredno pomogla oporavak sektoru ugostiteljstva. Od 15. juna 2020. godine, kada je započet projekat turističkih vaučera, do danas je građanima Republike Srpske izdato više od 34.700 turističkih vaučera, te je kroz projekat u ovaj sektor plasirano oko 3,4 miliona KM", podsjećaju u Vladi RS.

Sastanku u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banjaluci prisustvovali i su ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović, ministar trgovine i turizma Republike Srpske Suzana Gašić i predsjednik unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić.