Ukida se direktan let iz Beograda za Peking

Kineska aviokompanija Hainan airlines ukinuće svoju liniju od Pekinga do Beograda i to već krajem novembra.

Vijest je prenio specijalizovani sajt za avio linije Routesonline.

Ova je kompanija ukinula prodaju za svoje letove do Beograda od 26. novembra. Posljednji planirani let na liniji Peking - Beograd je u petak 23. novembra, prenosi Aviatica.

Let do Beograda je uspostavljen na insistiranje srpske vlade, čiji su predstavnici u više navrata boravili u Kini kako bi dogovorili uspostavljanje direktnog avio saobraćaja. Jedna ideja je bila da se saobraćaj obavlja zajednički sa srpskom nacionalnom aviokompanijom Air Srbija, ali do ozbiljnije saradnje između dvije kompanije nikada nije došlo.

Hainan airlines je praktično produžio svoju postojeću liniju Peking - Prag do Beograda. Linija je uspostavljena 15. septembra 2017. sa dva leta nedjeljno, a do danas nije zabilježila dobre rezultate.

Nakon ukidanja linije do Beograda, kineska avio-kompanija će zadržati svoju direktnu vezu između Pekinga i Praga, sa tri nedeljna leta.

(Aviatica.rs)