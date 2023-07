Ukida se jedno ograničenje na aerodromu "Nikola Tesla"

Od danas više ne postoji ograničenje u pogledu broja kompanija koje na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" mogu da pružaju usluge zemaljskog operatera.

To znači veću konkurenciju u obavljanju usluga ček-ina i sortiranja prtljaga, a samim tim i bolju i bržu uslugu za putnike i manje gužve.

Direktorat civilnog vazduhoplovstva je juče donio odluku, koja je od danas na snazi, kojom je ukinuto ograničenje broja zemaljskih operatera, odnosno kompanija koje za avio-prevoznike obavlja usluge ček-in, sortiranja i ukrcavanja i iskrcavana prtljaga.

Svaka avio-kompanija bira svog zemaljskog operatera na svakom aerodromu, spram toga ko pruža najbolju uslugu.

Do sada su na beogradskom aerodromu to mogle da rade tri kompanije - koncesionar aerodroma Vansi, kao najveća, zatim Air Serbia koja je imala mogućnost, iako to nije radila, i francuska kompanija Skaj partner.

Sada više nema restrikcija, i sve kompanije koje imaju odgovarajuće sertifikate za obavljanje tog posla, koje izdaje država Srbija, mogu slobodno da rade.

Za sada, još tri kompanije imaju potrebne sertifikate - britanski Menzis ground holding, koja godišnje opsluži 300 miliona putnika u 60 država, grčki Golden Air, sa 5.000 zaposlenih, i domaća kompanija Air Pink, prenosi "b92".

Na zahtjev MUP-a postavljaju se još tri "kućice", odnosno još šest mjesta za pasošku kontrolu, a razmišlja se i o uvođenju kapija za elektronsko očitavanje pasoša, za domaće putnike, kojih je oko 50 odsto na beogradskom aerodromu.