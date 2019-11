KIJEV - Ukrajina neće prekinuti isporuke ruskog gasa Evropi, ali će čekati zvanične dokumente, u skladu sa novim ugovorom, prije nego što pošalje energent dalje na stari kontinent, rekao je direktor ukrajinskog državnog "Naftogasa" Juri Vitrenko.

"Ukrajina neće prekinuti dotok gasa. Ukrajina nikada nije prekidala isporuke gasa i to mora biti jasno. Nemamo tradiciju pojavljivanja na televizijskim ekranima uz poruku: Sada prekidamo gas", rekao je Vitrenko "Dojče veleu".

On je rekao da će, ukoliko ruski gas uđe u tranzitni sistem Ukrajine bez potpisivanja relevantnog sporazuma, Kijev upumpati energent u podzemna skladišta.

"Čekaćemo zvanične dokumente. Tek poslije toga kompanija koja je operator tranzita će poslati gas vlasnicima uz svu neophodnu dokumentaciju koju oni žele da im bude poslata", izjavio je Vitrenko.

Istvremeno, direktor "Naftogasa" priznao je da su ukrajinska skladišta za gas ograničenog kapaciteta.

On je precizirao da je taj kapacitet od 25 do 30 milijardi metara kubnih, a da je sada u njima 21 milijarda metara kubnih gasa.

"Ali mi koristimo taj gas, pa će kapacitet preko zime biti veći", izjavio je Vitrenko.

On je juče naglasio da ugovor o gasu između Rusije i Ukrajine mora biti potpisan najkasnije do 13. decembra. Ukoliko se to ne desi, potrebno je usvojiti neku "posrednu odluku ili neku drugu vrstu sporazuma", dodao je direktor "Naftogasa", ali nije precizirao na šta misli, prenio je TASS.