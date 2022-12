Ulazak Hrvatske u Šengen povećava velike gužve na granici sa BiH

SARAJEVO – Ulazak Hrvatske u Šengen će imati implikacije na Bosnu i Hercegovinu, a domaći izvoznici će biti suočeni sa strožijim mjerama, kako u putničkom tako i u teretnom saobraćaju, što će vjerovatno izazvati veće gužve na graničnim prelazima.

Naveli su ovo iz Spoljnotrgovinske komore BiH, rekavši da Šengenski prostor po mnogo čemu funkcioniše kao teritorija jedne države – bez unutrašnjih graničnih kontrola.

Podsjećamo, Hrvatska od 1. januara ulazi u Šengensku zonu.

"BiH s Hrvatskom u međunarodnom cestovnom prometu roba ima 17 graničnih prijelaza od kojih, posebne statuse imaju Gradiška i Bijača, na kojima imamo BIP-ove, a to su prelazi koji se mogu koristiti za sve vrste roba i na kojima su prisutni svi neophodni inspekcijski organi za pregled roba. Gužve se posebno odnose na transport lako kvarljive robe koja zahtijeva fitosanitarnu inspekciju, te je neophodno težiti otvaranju dodatnih prelaza", naveli su iz STK BiH.

Dodali su da instistiraju da se dobije još jedan prelaz.

"U slučaju lako kvarljivih roba poput voća i povrća postoji zastoj jer fitosanitarne inspekcije iz BiH rade do 19 sati, a one iz Hrvatske do 15 sati. To znači da morate čekati do sutra ujutro, ako recimo u 16 sati dođete na granični prelaz. Jedan od prijedloga ide u smjeru da se uspostavi barem još jedan prijelaz na kojem će fitosanitarni inspektori raditi 24 sata. Ovo je problem koji je prisutan u posljednjih nekoliko godina i samo će biti izraženiji ulaskom Hrvatske u Schengen. Ukoliko se ne omogući poseban tretman u pogledu boravka profesionalnih vozača u Šengen prostoru, već primjetan nedostatak vozača bi se mogao pojačati", kazali su iz Spoljnotrgovinske komore BiH, te dodali da su pokretali niz inicijativa prema nadležnim institucijama kako bi se ovaj problem riješio.

Nikola Grbić, predsjednik Udruženja za unutrašnji i međunarodni transport Srpske, rekao je za “Nezavisne novine”, potvrdio je da je ovo zaista problem, rekavši da je situacija iz dana u dan sve gora i gora.

"Rad fitosanitarne inspekcije Hrvatske je problem unazad 10 godina. Nikada nam nije bilo jasno zašto oni ne rade kao carina i špedicija. Ako oni rade do 19 ili 20 časova, nije nam jasno zašto fitosanitarna inspekcija odlazi kući u 15 časova? Iz toga razloga se stvaraju velike gužve na granicama i umjesto da prevoznici završavaju isti dan carinjenje robe, oni čekaju dan ili dva da to završe", naglasio je Grbić.

Na pitanje da li će ulazak Hrvatske u Šengen povećati gužve na granicama sa ovom zemljom, Grbić odgovara da hoće i da je za to primjer ulazak Slovenije u Šengen.

"Na graničnom prelazu Bregana tada su bile nepregledne kolone. Nakon što Hrvatska uđe u Šengen biće detaljni i precizni svi pregledi kako papira, robe, unutrašnjosti kabina što će povećati čekanje. Doćemo u kolaps što se tiče toga. Ovo će biti katastrofa za prevoznike ukoliko se nešto ne promijeni", zaključio je Grbić.