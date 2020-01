Uljanik ide u likvidaciju, nema uslove za dalje poslovanje

Skupština povjerilaca u srijedu je na Trgovačkom sudu u Pazinu odlučila da Uljanik d.d., krovna organizacija pulske brodograđevne kompanije, nema uslove za nastavak poslovanja i ide u likvidaciju.

To je očekivana odluka povjerilaca s obzirom na to da je stečajna upravnica Marija Ružić zaključila kako društvo ne ostvaruje prihode iz poslovanja niti se to očekuje, a da obaveze u iznosu 4,85 milijardi kuna znatno premašuju vrijednost imovine, koja iznosi 1,75 milijardi kuna, zbog čega izrada stečajnog plana nije moguća.

Na osnovu toga ona je predložila Skupštini povjerilaca da donese odluke da nema osnove za izradu stečajnog plana, da se obustavlja poslovanje stečajnog dužnika te o načinu i uslovima unovčenja imovine stečajnog dužnika osim one imovine koja je potrebna za revitalizaciju i opstanak brodograđevne djelatnosti u Puli.

Sve tri odluke su prihvaćene s više od 90 posto glasova povjerilaca, čime je i formalno stavljena tačka na postojanje Uljanika d.d.

Stečajna upravnica je spomenula mogućnost oživljavanja brodogradnje kroz firmu Uljanik brodogradnja 1856 u koju bi iz Uljanika d.d. trebalo da bude prenesena koncesija na pomorskom dobru te oprema neophodna za djelatnost i brodovi u gradnji. O tome, međutim, povjerioci danas nisu raspravljali, jer odluka o tome hoće li se u Puli i u budućnosti graditi brodovi i dalje je na hrvatskoj vladi.

Inače, Skupština povjerilaca u srijedu je prvobitno trebalo da donese odluku o planu stečajne upravnice Marije Ružić, koji predviđa likvidaciju krovne firme Uljanik grupe te oživljavanje brodogradnje na pulskim navozima prenosom koncesije, opreme i dovršetka gradnje broda na firmu Uljanik brodogradnju 1856, da bi na kraju u fokusu bile isključivo odluke kojima se definitivno stavlja tačka na prošlost Uljanikovog holdinga.

Naime, Ministarstvo finansija zastupano po Županijskom državnom tužilaštvu u Puli 17. januara dostavilo je podnesak stečajnog povjerioca u kojem Republika Hrvatska predlaže Trgovačkom sudu da pozove stečajnu upravnicu da u odnosu na stečajnog dužnika Uljanik d.d. iznese prijedloge samo onih odluka koje je po odredbama Stečajnog zakona ovlaštena da donese skupština povjerilaca.

Radi se o odlukama o nemogućnosti izrade stečajnog plana, o poslovanju društva, te načinima i uslovima unovčenja imovine Uljanika d.d. Na osnovu toga Ružićeva je i predložila da se donesu već spomenute odluke po kojima nema osnove za izradu stečajnog plana i da se obustavlja poslovanje stečajnog dužnika te odluka o načinu i uslovima unovčenja imovine stečajnog dužnika osim one imovine koja je potrebna za revitalizaciju i opstanak brodograđevne djelatnosti u Puli.

