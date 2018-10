Uljanik na samrti, brodovi se otkazuju

Uljanik grupa sve je bliže stečaju. Naručioci otkazuju gradnje brodova pa se posao brodogradilišta sve više svodi na čekanje sljedeće plate, koja, kako sada stvari stoje, neće doći jer novca za isplatu nema.

Kakva je sudbina Uljanika možda najbolje pokazuje ponašanje naručilaca brodova koji su očito izgubili povjerenje u sposobnost brodogradilišta da naprave ugovorene brodove, pa je danas putem Zagrebačke berze stigla vijest da je kanadski Algoma Central Corporation krajem prošle sedmice raskinuo ugovor o gradnji broda za prevoz rasutog tereta koja fizički još nije ni započela.

Od početka septembra otkazani su ugovori za gradnju četiri broda. Kompanija Auto Marine Transport otkazala je ugovore o gradnji dvaju brodova za prevoz automobila i kamiona, a ugovor za gradnju broda za prevoz automobila raskinula je i kompanija Siem Shipping Inc.

Milijarde ulupane u neisplativ posao

Prema procjenama agencije Standard&Poor’s, Uljanik grupa bi poreske obveznike mogla koštati još oko 3,5 milijardi kuna, ili jedan odsto BDP-a, nakon što su brodogradilišta iz te grupacije - Uljanik i 3. maj - već dobila oko 9 milijardi kuna, no očito ni uz tako obilnu pomoć poreskih obveznika, nisu uspjela postati održiva.

Prva garancija već su stigla na naplatu pa je tako prije desetak dana Splitska banka naplatila iz državnog budžeta oko 350 miliona kuna, a to je tek početak.

Plan restrukturiranja koji je poslan u Brisel, prema onom što je javnost doznala, nije zadovoljio, odnosno postoje dodatna pitanja na koja će biti potrebno odgovoriti kako bi se utvrdilo je li sve u skladu s EU pravilima i osigurava li to održivost kompanije.

Naime, Evropska komisija u tom planu vidi prevelik doprinos države i sumnja u finansijsku sposobnost Danka Končara, koji se pojavio kao strateški partner. A vremena više baš i nema.

Uljanik nema novca, strateški partner je upitan, a do 15. oktobra radnici očekuju da im se isplati plata jer bi u suprotnom mogli ponovo u štrajk. Kompanija je tako sve bliže stečaju, a toga je očito svjestan i ministar finansija Zdravko Marić, koji je prije desetak dana prvi put spomenuo tu mogućnost.

"Ako nema strateškog partnera i ako se ne nađe adekvatan program restruktuiranja koji će privući novog strateškog partnera, onda neki oblik novog insolventnog procesa će biti neizbježan", rekao je Marić u Dnevniku Nove TV i dodao: "U ovom trenutku mi imamo jednu zaista izazovnu situaciju. Sredstava nema niti za plate radnika, niti za materijal. Postoje brojni ugovoreni brodovi i neki od njih nisu nikad ni započeti, a neki su u nekoj fazi dovršenosti. Ja, kao ministar finansija, moram skrbiti u interesu svih poreskih obveznika."

Rasplet bismo mogli doznati u sljedeća dva do tri sedmice, no s obzirom na to da je Uljanik grupa očito izgubila i povjerenje kupaca, budućnost tih brodogradilišta, bez ozbiljnog strateškog partnera koji bi im vratio ugled, i više je nego upitna.

(index.hr)