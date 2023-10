Uloženo 2,28 milijardi KM, mahom u nekretnine

BANJALUKA - Ostvarene investicije u stalna sredstva u Republici Srpskoj su prošle godine iznosile 2,28 milijardi KM, a više od pola novca je izdvojeno za izgradnju građevinskih objekata i prostore.

U analizi Zavoda za statistiku RS, koja je objavljena u ponedjeljak, navodi se da su ukupne ostvarene investicije u stalna sredstva prema tehničkoj strukturi 2022. godine iznosile 2,28 milijardi KM.

Najviše ostvarenih investicija u stalna sredstva prema tehničkoj strukturi je plasirano u građevinske objekte i prostore, i to više od polovine novca, odnosno 1,18 milijardi KM.

Slijedi investiranje u mašine, opremu i transportna sredstva, za šta je izdvojeno oko 953 miliona KM, dok su za ostalo plasirana oko 143 miliona KM.

Prema ovim podacima, godinu dana ranije je vrijednost ostvarenih investicija bila 1,82 milijardi KM.

To znači da su 2022. godine investicije po ovom osnovu bile veće za više od 400 miliona KM, ili 25 odsto.

Najveće investicije su prema djelatnosti investitora prošle godine bile u javnoj upravi i odbrani, obavezno socijalno osiguranje, koje su iznosile oko 365 miliona KM.

Slijedi proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom sa oko 350 miliona KM, te građevinarstvo sa oko 322 miliona KM, te prerađivačka industrija sa oko 296 miliona KM.

Takođe, isplate za investicije u stalna sredstva prema djelatnosti investitora su iznosile prošle godine 2,35 milijardi KM, dok su godinu ranije bile u vrijednosti 1,82 milijardi KM.

Pero Ćorić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske, rekao je u izjavi za "Nezavisne novine" da se investicije dijele u dvije grupe, investicije u proizvodnju i generalno u privredu.

"Ako gledamo ove podatke, stanogradnja je ta koja je trenutno najzastupljenija, te se sada smatra da je ulaganje u nekretnine najsigurnije. To se vidi po svim većim gradovima u Republici Srpskoj, jer su kranovi na svakom koraku, i desetine je gradilišta. Međutim, ono što bi trebalo da bude daleko više zastupljenije je izgradnja poslovnih prostora, prije svega za proizvodnju", naglasio je Ćorić.

On je istakao da se gradi i izgrađuje, ali to su uglavnom nekretnine, što nije u funkciji razvoja privrede u budućnosti.

"Građevina pokreće druge grane privrede, kao što su proizvodnja građevinskog materijala, ostale industrije, te bijele tehnike i ostalog. Ipak, to nije u funkciji prerađivačke industrije, već ulaganje u nekretnine. Ne znam do kada će trajati ulaganje u nekretnine, te kakve će na kraju to efekte imati", kazao je Ćorić.

