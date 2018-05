Umičević: Budućim obućarima nudimo knjige, obuću i prevoz

BANJALUKA - Ove godine prvi put smo dobili mogućnost da upišemo jedno odjeljenje obućara modelara, tehničara, čije školovanje će trajati četiri godine. “Bema” im garantuje zaposlenje, da će im kupiti knjige i obuću, te plati mjesečnu kartu, ukoliko putuju, rekao je za ATV Marinko Umičević, tehnički direktor fabrike obuće “Bema”.

On dodaje da će onima koji se dobro pokažu u omogućiti usavršavanje, nastavak fakultetskog školovanja, kao i obuku u Italiji.

"Moji vapaji za upis obućara traju osam godina. Zahvaljujući gospodnu Saši Triviću iz Unije poslodavaca i Gradskoj upravi u odjeljenje obućara biće upisana 24 učenika. Nadam se da će i grad vratiti onu stipendiju od 250 konvertibilnih maraka", kaže Umičević.

On pojašnjava da do sada niko nije ni mogao da ide u obućara, kad to zanimnaje nije ni postojalo.

"Postojali su galanteristi, kožari i tekstilci. Mi u 'Bemi' nemamo problema sa običnim radnicima, u proizvodnji, ali nedostaje nam kadrova. Nama je strateško pitanje da počnemo da pravimo svoju cipelu. Mi to bez kadrova ne možemo" , kaže Umičević.

On dodaje je greška što se i dalje upisuju zanimanja koja trenutno nisu potrebna na tržištu rada.

"Nismo uspjeli da pobjedimo resorno ministarstvo, upisuju 25 ekoloških tehničara, 25 fotografa, 75 frizera, koji nisu potrebni. Mi smo i dalje taoci direktora škola koji imaju kadrove za pojedina zanimanja i hoće da ih uhljebe", rekao je Umičević.

(ATV)