"Unis" spremaju za pokretanje proizvodnje

BANJALUKA - Predstavnici trgovačkog lanca "Frukta trejd" iz Dervente uveliko obilaze proizvodne linije u nekadašnjoj fabrici cijevi "Unis" s namjerom da se sve što je moguće očisti i dovede u red kako bi mogla ponovo biti pokrenuta proizvodnja u halama nekadašnjeg privrednog giganta.

Rekao je to “Glasu Srpske” stečajni upravnik “Unisa” Dragan Danilović dodavši da je novi vlasnik veoma korektan i da o svemu uspijevaju naći zajednički jezik.

"Sve pripremamo za eventualno pokretanje proizvodnje. Malo se intenzivnije radi na dvjema proizvodnim linijama, formirali smo komisije i pripremamo primopredaju. Do sada smo uspjeli sa ovih 12 portira da sačuvamo stečajnu masu da se ona ne razvlači, a dokaz tome je i to što su pojedine proizvodne linije u veoma dobrom stanju, u šta se i kupac uvjerio. Isplatio sam radnicima platu za januar i izmirio ostale obaveze, ostala je februarska plata, a onda sam predložio vlasniku da od 1. marta on preuzme obavezu i oko radnika i oko čuvanja imovine. Vjerujem da tu neće biti nikakvih problema", rekao je Danilović.

On je dodao da sve teče po planu, izuzev što novac još ne smiju dirati sa računa jer je u toku žalbeni postupak.

"Čim Viši privredni sud riješi to pitanje, moći ćemo da organizujemo diobu", rekao je Danilović.

Vlasnik "Frukta trejda" Duško Reljić rekao je “Glasu” nakon uspješno okončane licitacije, na kojoj je imovinu stečajnog dužnika kupio za 12,19 miliona maraka, da je u toku izrada elaborata o ekonomskoj opravdanosti pokretanja proizvodnje te da će po njegovom završetku procijeniti da li će započeti proizvodnju cijevi ili će linije koristiti za proširenje proizvodnje u dijelu prehrane.

Stečaj u tom propalom preduzeću otvoren je 17. decembra 2019. godine, a imovina preduzeća procijenjena na više od 40 miliona maraka i odlučeno je da se sve prodaje kao cjelina.

Propale su tri licitacije, prva jer nije bilo zainteresovanih, druga jer najpovoljniji ponuđač trgovački lanac "Frukta trejd" nije uplatio izlicitiranih 27 miliona KM, a novac nije uplatila ni drugorangirana firma "Feromaster" iz Dervente. Na trećoj licitaciji početkom oktobra prošle godine "Feromaster" je ponudio za imovinu "Unisa" 27,7 miliona KM, dok je "Frukta trejd" dao nešto nižu ponudu. I ta licitacija je propala jer su oba kupca digla ruke od stečajnog dužnika.

Problemi u nekadašnjem privrednom gigantu trajali su godinama.

Kroz plan finansijskog i operativnog restrukturiranja fabrike cijevi, koji je usvojen 2017. godine, trebalo je da dugovanja budu izmirena u narednih deset godina, ali ga uprava preduzeća od početka nije poštovala pa je u veoma kratkom roku propao.

Akcije u Litvaniji

Dragan Danilović je ispričao da traži način kako da "Unis" unovči akcije koje ima u jednoj litvanskoj firmi.

"Pisao sam i našim ministarstvima i kucao na sva vrata, ali to baš teško ide. Vidjećemo da li ćemo i kako uspjeti", rekao je Danilović.