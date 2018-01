"Unis" u novu godinu ušao sa starim problemima: Radnici traže plate, Uprava strateškog partnera

DERVENTA - Radnici Fabrike cijevi "Unis" iz Dervente u novu godinu su ušli sa starim problemima jer Uprava nije ispoštovala dogovoreno i izmirila im dio potraživanja na koji se obavezala protokolom iz prošle godine.

Zbog toga su juče u restoranu preduzeća održali jednočasovni štrajk upozorenja i tom prilikom za naredni ponedjeljak najavili stupanje u generalni štrajk.

Prema riječima Radoslave Milanković, člana Štrajkačkog odbora i sindikalne organizacije "Unisa", radnici zahtijevaju isplatu dvije plate, kao i uplatu doprinosa za više mjeseci.

"Prema protokolu kojeg smo potpisali sa Goranom Tomićem, većinskim vlasnikom fabrike, do 15. decebra prošle godine trebalo je da nam bude uplaćena plata za oktobar, a novembarska do 5. januara ove godine, da bi zatim do kraja mjeseca bila uplaćena i decembarska plata iz prošle godine. Međutim, mi smo do sada samo dobili septembarsku platu, a doprinosi su uplaćeni zaključno s junom prošle godine", kazala je ona.

Prema njenim riječima, manji dio radnika u proizvodnji suočava se i s lošim higijenskim uslovima jer u fabrici nema vode pa se hrana sprema na onoj koja je dovezena u buradima.

Dušan Živković, direktor "Unisa", poručio je radnicima kako već ove sedmice mogu očekivati dio novca, ali da li će to zadovoljiti radnike, ostaje da se vidi. Kazao je da će zaposlenima biti isplaćivana dugovanja u skladu s prilivima koji se očekuju od partnera iz Češke i Litvanije.

"Čim novac bude uplaćen, biće proslijeđen radnicima. Najvjerovatnije do kraja sedmice", kazao je on.

Tane Peulić, predsjednik Granskog sindikata metalske industrije i rudarstva, kaže kako će čim dobije odluku Štrajkačkog odbora pokušati stupiti u vezu s vlasnikom fabrike kako bi se vidjelo u kojem pravcu ide "Unis".

"Prema informacijama koje imam od vlasnika, s jednom ruskom kompanijom je potpisan sporazum o saradnji s kojim bi se došlo do stoodstotne uposlenosti kapaciteta. Radnici od Sindikata mogu očekivati svu moguću zaštitu", kazao je Peulić i poručio kako se mora raditi na trajnom rješenju problema u ovom preduzeću.

Kako saznajemo, u pitanju je veoma ozbiljna kompanija s kojom se odmaklo u pregovorima i u narednim mjesecima bi moglo doći do potpisivanja ugovora. Ako bi došlo do njegove realizacije, "Unis" bi dugoročno riješio pitanje svoje egzistencije.

Dugovanja Fabrike cijevi "Unis" iz Dervente kreću se oko pola milijarde maraka, a najveće potraživanje ima Kreditno-izvozna agencija (IGA) BiH, koja je prijavila dug od skoro 195 miliona KM.

On, kao i preostala dugovanja bi trebalo da budu izmireni u narednih 10 godina, kroz plan finansijskog i operativnog restrukturiranja Fabrike cijevi, koji je usvojen prošle godine.