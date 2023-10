Unsko-sanski kanton želi namjensku industriju

BIHAĆ - Unsko-sanski kanton je zainteresovan za pokretanje proizvodnje iz oblasti namjenske industrije koja uključuje proizvodnju naoružanja i vojne opreme, a tim povodom održan je sastanak predstavnika kantonalnih i vlasti ovdašnjih općina i gradova.

Ovu mogućnost je, tokom svoje posljednje posjete ovome kantonu, nagovijestio Zukan Helez, ministar odbrane BiH, a premijer USK Mustafa Ružnić ističe kako bi to dovelo do otvaranja novih radnih mjesta i razvitka privrede na ovim prostorima.

"Donijeli smo zaključke da bi najbolja varijanta bila da postojeće firme i preduzeća koja se bave ovom granom privrede svoje ispostave i proizvodne pogone izgrade na ovim prostorima, s obzirom na to da već imaju razvijenu proizvodnju i stabilno tržište", istakao je Ružnić.

Ovom sastanku prisustvovao je Abaz Mandžuka, direktor firme "Binas" iz Bugojna, koja se bavi namjenskom proizvodnjom.

"Ovdje postoje dobri uslovi da se pokrene ta vrsta proizvodnje jer široka je to lepeza proizvoda. Jedino se treba uokviriti u postojeće zakonske propise i to su osnovne stvari koje se moraju ispoštovati prije svega. S druge strane, nije teško zaključiti da to opet sve zavisi od političkih odluka", istakao je Mandžuka.

Predstavnici gradova i općina USK koji su prisustvovali sastanku usaglasili su se kako bi pokretanje namjenske industrije bilo ekonomski opravdano.

S obzirom na to da je metalska industrija veoma razvijena na ovim prostorima, ne bi bilo problema u pokretanju takvih pogona, zaključeno je na sastanku.

"Mi smo raspoloženi za takve vrste investicija bilo da je riječ o zajedničkom ulaganju s državom, koja je većinski vlasnik preduzeća iz oblasti namjenske industrije, ili samostalnim projektima naših privrednika. Imamo objekte, radnu snagu i kadar koji je kvalificiran za takvu vrstu proizvodnje", smatra Admir Halitović, gradonačelnik Bosanske Krupe.

