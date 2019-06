Uoči žetve očekivan dobar prinos i kvalitet pšenice

BIJELJINA - U Semberiji je pšenica u veoma dobrom stanju zahvaljujući trudu zemljoradnika, te se uoči žetve, uz korektan odnos mlinara u određivanju otkupne cijene, očekuju dobri proizvodni rezultati, procjenjuju u bijeljinskom Odjeljenju za poljoprivredu.

"Mora se imati u vidu činjenica da se samo sa prinosom iznad pet tona po hektaru, što iziskuje velike troškove uz primjenu svih agrotehničkih mjera, ostvaruje finansijska dobit kod proizvodnje pšenice", navode u resornom odjeljenju.

Pod strnim žitima i uljanom repicom na području Bijeljine je 18.612 hektara, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 2.078 hektara ili 12,4 procenta.

Stručnjaci podsjećaju da je prošlogodišnja jesenja sjetva obavljena uglavnom u povoljnim agroekološkim uslovima, najveći dio površina zasijan je u optimalnom agrotehničkom roku i, kao nikada do sada, sjetva je na oko 65 odsto površina obavljena sa deklarisanim sjemenskim materijalom.

U gradskom Odjeljenju za poljoprivredu navode da su strna žita za sada u dobrom stanju, izuzimajući manji dio površina pored rijeke Save gdje je, zbog dužeg zadržavanja vode, došlo do presijavanja, uglavnom sa kukuruzom.

Procjenjuje se da proizvođači na ovom području imaju dovoljno poljoprivredne mehanizacije - 500 žitnih kombajna i 6.000 traktora, te da žetva može biti obavljena za 15 dana.

U resornom gradskom odjeljenju ističu da izgrađeni sistem za protivgradnu zaštitu, koji je od prethodne godine u značajnoj fazi modernizacije, za sada uspješno funkcioniše.

"Za poljoprivredne proizvođače je od posebnog značaja da su i ove godine od strane države preduzete određene mjere na unapređenju proizvodnje merkantilne pšenice kao najvažnijeg prehrambenog proizvoda stanovništva", navedeno je u informaciji koja je usvojena u Skupštini grada.

To se odnosi na obezbijeđen regres od 200 KM po hektaru i premiju od 0,05 KM po kilogramu za one proizvođače koji su u jesen 2017. godine zasijali minimum 1,5 hektara, sa sjetvenom normom od najmanje 170 kilograma po hektaru i sve to prijavili u određenim rokovima u APIF-u i Agenciji za agrarna plaćanja.

Ove proizvodne godine rekordan broj poljoprivrednih proizvođača u Semberiji, njih 1.800, prijavili su sjetvu sa deklarisanim sjemenom na površini od 8.600 hektara, što uz odgovarajuće vremenske uslove i primjenu svih agrotehničkih mjera predstavlja osnov za ostvarivanje odgovarajućih prinosa sa kvalitetnim zrnom pšenice.