Uporna kiša ugrozila sav rod

BANJALUKA, SARAJEVO - Kiša koja pada već mjesec dana i poplave uništile su većinu povrća, voća i usjeva, žale se poljoprivrednici u BiH te ističu da će se tek vidjeti kako će se nastala šteta odraziti na ukupan rod i na samu zaradu.

Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih priozvođača RS, kaže da su štetu pretrpjeli i stočari, jer su imali problem s prvim otkosima djeteline.

"Imamo područja koja su, pogođena poplavama, bila potpuno uništena, zatim mjesta gdje je prekomjerna vlaga djelimično uništila rod podzemnih kultura, ali i ječma i pšenice. Pšenica je trenutno prilično stabilna kod onih poljoprivrednih proizvođača koji su na vrijeme reagovali sa zaštitom lista i klasa, te nema nekih zaraza", kaže Marinković.

Prema njegovim riječima, zbog vjetra i kiše ima dosta poleglog klasja pšenice i tu će biti zabilježeno smanjenje prinosa, ali i kvaliteta.

"Kada je u pitanju kukuruz, usjevi su u stagnaciji, oni koji su posađeni u prvoj, ali i u zadnjoj dekadi aprila. Kukuruz bi sada trebalo da bude visine 70 ili 80 cm, a on je trenutno 30 do 40 cm, što će u krajnjem ishodu imati smanjenje prinosa", ističe on.

Dodaje da i plastenička proizvodnja kasni jer nema dovoljno sunčeve svjetlosti pa biljke ne formiraju plodove, ne cvjetaju i ne sazrijevaju na vrijeme.

Kod voćara je prilično uništen rod trešnje i višnje i zbog toga je cijena visoka.

"Prema svim prognozama očekuju nas izuzetno toplo ljeto i zima. Ako se to obistini, uz trenutnu situaciju u kojoj se nalazimo, ne piše nam se dobro. U narednih nekoliko dana najavljene su temperature preko 30 stepeni i to su uslovi za razvoj patogenih bolesti, pa tako pšenica koja se 'vukla' dosad ima ogromne šanse da oboli ili da doživi toplotni udar", pojasnio je Marinković za "Nezavisne".

Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara RS, istakao je da je voće zbog velikih količina padavina, ali i hladnoće pretrpjelo štetu koju nisu mogli ni zamisliti.

"Trešnje nećemo imati na našem tržištu onoliko koliko je trebalo da je bude, jer je popucala zbog ogromne količine vlage, a mnoge ranije sorte uništili su niske temperature odnosno mraz", kaže Dojčinović.

Proizvođači jagoda su, dodaje, pretrpjeli ogromnu štetu zbog prekomjerne količine vlage.

"Malina je sada u početnoj fazi berbe. Njoj nisu u prilog išle ni one niske temperature ni padavine, a neće ni sada najavljene visoke temperature, tako da se i tu očekuje velika šteta", pojasnio je Dojčinović i dodao da su štetu pretrpjele i kruške, jabuke, ali i šljive, kojih neće biti ni za pojesti.

Nedžad Bićo, koordinator Udruženja poljoprivrednika u BiH, rekao je da je stanje od kako je počela padati kiša katastrofalno te da je to, može se reći, dotuklo poljoprivredne proizvođače.

"Dobar dio usjeva koji je bio pogođen poplavama će propasti i sve će se morati preorati, presijati, ali sada je pitanje ko će to od poljoprivrednika uopšte raditi, jer kod nas nema podsticaja. I tamo gdje nije bilo poplava, ogromna je vlaga u zemlji, tako da i ono što je zasijano sporo raste i napreduje, ali i trune u zemlji", kazao je Bićo.

Dodao je da je i led koji je u srijedu padao u Sarajevu oštetio mnogo usjeva i voće, ali da se ne može još prognozirati kolika je šteta.

"Pitanje je kakvog će biti kvaliteta oni usjevi koji ostanu", zaključio je Bićo.