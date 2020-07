Uprkos pandemiji Bijeljina je i dalje gradilište

"Uprkos ozbiljnoj epidemiološkoj situaciji Gradska uprava radi punim kapacitetom, čime smo pokazali da je sporazum koji je sklopljen sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata i još osam političkih partija potpuno opravdan, a prvi rezultati saradnje su već vidljivi. Od političkog jedinstva koje je sad osigurano na političkoj sceni Bijeljine najveću korist imaće građani Semberije", naglasio je gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić na konferenciji za medije koja je danas održana s ciljem izvještavanja o aktuelnim poslovima Gradske uprave i Skupštine Grada.

Gradonačelnik je iskoristio priliku da zahvali predsjednicima Aleksandru Vučiću i Miloradu Dodiku zbog dogovora o izgradnji auto-puta Beograd-Banjaluka koji su postigli na sastanku u Banjaluci.

"Dionicu od Kuzmina do Bijeljine gradiće Republika Srbija, a planirano je da se za radove izdvoji oko 100 miliona evra. Što se tiče eksproprijacije zemljišta, od Rače do Bijeljine, biće obraćeno ukupno 437 predmeta. Od tog broja potpisano je već 400 ugovora, odnosno 96 odsto. Imovinska procedura oko zemljišta kod mosta na Savi je potpuno završena i gradnja novog mosta može nesmetano da se odvija. Do Bijeljine će auto-put biti dug 17,1 kilometara, širine 80 metara, a za eksproprijaciju je Vlada Srbije obezbijedila oko 11 miliona KM. Zemljište je plaćano vlasnicima 5 KM po metru kvadratnom, i za tu namjenu je predviđeno 6,8 miliona KM. Za voćnjake, zasade i zemljište na kojima se nalaze objekti cijena će biti veća", pojasnio je Mićić.

U okviru koalicionog sporazuma o saradnji na 12 projekata, koji je sklopljen između SDS Semberije i SNSD-a, predviđenom dinamikom teku i radovi na izgradnji nove autobuske stanice, a Grad je od Vlade RS dobio zemljište sa dijelom pruge prema obilaznici.

"Plan je da napravimo novu ulicu od Autobuske stanice, koja će pored Centra za visoko obrazovanje biti uključena u Komitsku ulicu. Grad je zajedno sa Vladom Republike Srpske i Srbijom priveo kraju izgradnju sportske sale u Patkovači, čiji završetak se očekuje početkom školske godine", najavio je Gradonačelnik.

Pri kraju je i zajednički projekat lokalnih i republičkih vlasti na uređenju kanala Dašnica, u dužini od 3,1 km kroz gradsku zonu.

"Radovi se privode kraju, čime će Bijeljina dobiti novi izgled i šetalište na kojem će građani moći da uživaju u različitim aktivnostima. Što se tiče redovnih poslova Gradske uprave koji se obavljaju svake godine, u toku je pošljunčanje puteva, košenje putnih pojasa i uklanjanje ambrozije, za šta je obezbijeđeno 870.000 KM. U cijenu ovih radova nije uračunata dezinsekcija i deratizacija, koje se takođe obavljaju po planu", naveo je Mićić.

Govoreći o 38. sjednici Skupštine Grada koja je zakazana za 29. jul, on je istakao da će jedna od glavnih tačaka biti usvajanje Urbanističkog plana Grada Bijeljina, koji je osnova za usvajanje novih regulacionih planova i revidiranje postojećih, ali i preduslov za dobijanje dozvola za gas.

"Značajna tačaka je i pomoć preduzeću 'Vodovod i kanalizacija' u iznosu od 430.000 KM. Na ovaj način će biti otplaćen dio obaveza gradskog vodovodnog preduzeća po osnovu kredita prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj, čime će biti stvoreni uslovi da se ubrzo snizi cijena vode u Bijeljini", najavio je Mićić.

Govoreći o projektu navodnjavanja Semberije, koji finansira Vlada RS i Grad Bijeljina, Mićić je istakao da je realizacija ovog projekta pri kraju u Crnjelovu, dok radovi u Batkoviću teku predviđenom dinamikom. Za nastavak radova je predviđeno da Grad izdvoji još 120.000 KM, čime će biti omogućeno da se u sve sekundarne i tercijalne kanale dovede voda, a u ljetnjem periodu na semberskim njivama podige nivo podzemnih voda.

Zbog pogoršane epidemiološke situacije u Gradu, ali i regionu, Gradonačelnik je istakao da je Gradska uprava donijela odluku da slavu Grada, Svetog Pantelejmona, obilježi skromno, uz poštovanje propisanih mjera.

"Liturgija će biti održana u crkvi Svetog Đorđa, nakon čega će u Gradskom parku biće biti otkrivene biste srpskim. Nakon svečanosti u Parku, lomljenje slavskog kolača biće obavljeno u Velikoj sali Gradske uprave, a kum slave biće Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH", najavio je Mićić.

Od aktuelnih tema, Gradonačelnik je izdvojio i početak saobraćanja turističkog vozića, na relaciji Bijeljina – Banja Dvorovi.

"U toku je obilježavanje staze, a vozić će, za sada, ići samo do Dvorova. U planu je, da nakon asfaltiranja puta prema Dijelovima, saobraća od Bijeljine, preko Dvorova, pored Etno-sela „Stanišići“, pa nazad do centra grada. Grad će ove godine finansirati sve vožnje, odnosno one će biti besplatne. Na taj način Gradska uprava će pomoći preduzećima koja se bave turizmom jer je to djelatnost koja je najviše pogođena zbog pandemije virusa korona. U okviru mjera pomoći ugostiteljima, čiji obim rada je značajno smanjen od početka izbijanja pandemije, Grad je ugostitelje oslobodio plaćanja taksi za bašte na javnim površinama, za period kada im je rad bio zabranjen, dok će za preostali period ljeta platiti 20 odsto ukupnog iznosa. Pored ovih mjera, na sastanku Privrednog savjeta koji je održan juče, razmatrali smo nove mjere i načine pomoći privrednim subjektima u Bijeljini", poručio je Mićić.