Uprkos protestu: Firmi iz Teslića zeleno svjetlo za istraživanje uglja na Bukovoj Kosi

PRIJEDOR - Odbornici Skupštine grada Prijedora usvojili su danas Odluku o davanju saglasnosti firmi “Drvo eksport” iz Teslića za detaljno geološko istraživanje uglja na lokalitetu Bukova Kosa.

Odluka je usvojena sa 22 glasa za, četiri uzdržana i jednim glasom protiv, prenosi Indikator.

Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor istakao je da je, nakon niza sastanaka u Prijedoru po ovom pitanju, zaključak bio da je potrebno da se čuje mišljenje struke.

"Rekao sam više puta i ponavljam da mi jesmo da se radi u gradu, da se istražuje u gradu. Da ne možemo biti protiv istraživanja, ukoliko struka kaže da je neophodno istražiti nešto da bi mogli imati konačno mišljenje. Nakon istraživanja, struka će utvrditi koliki su procenti sumpora na ovom lokalitetu, koliko uglja ima i ostalo. O tome trenutno nemamo konkretnu informaciju", istakao je Javor.

Istraživanja su uvodna radnja za eksploataciju uglja na lokalitetu Bukova Kosa, ističu u Klubu nezavisnih odbornika u Skupštini grada Prijedora.

"Ovo je nešto što je trebalo da se riješi mnogo ranije, na drugačiji način. Da pokušamo to zaustaviti bar svojim negodovanjem. Da ne dođemo u situaciju da firma koju je, kako vidimo, Vlada RS favorizovala, uđe u izvođenje radova. Voljela bih da ne budem u pravu, ali vrijeme pred nama će pokazati da li sam u pravu ili ne", dodala je Biljana Knežević iz Kluba nezavisnih odbornika.

Gradonačelnik Prijedora tvrdi da se ništa konkretno ne može govoriti dok struka ne bude imala zvaničan dokument o istraživanju na ovom lokalitetu.

"Ukoliko istraživanje pokaže da je eksploatacija štetna po zdravlje ljudi, a struka to potvrdi, mi to nećemo podržati. Kada budemo imali više informacija, održaćemo sastanak sa mještanima, da donesemo zajedničku odluku. To će biti i tačka dnevnog reda na sjednici Skupštine grada Prijedora, da o tome svi javno raspravljamo", istakao je Javor, prenosi Kozarski vjesnik.

Lokalno stanovništvo i udruženja za zaštitu životne sredine protive se eksploataciji lignita tvrdeći da su date koncesije nezakonite i da bi otvaranje rudnika lignita imalo katastrofalne posljedice za okoliš.