Uskoro gradnja dionice Tarčin - ulaz u tunel Ivan: Kako će izgledati

U ponedjeljak će u sjedištu Autocesta FBiH biti potpisan ugovor o izgradnji autoputa na dionici Tarčin – Konjic, odnosno poddionice Tarčin – ulaz u tunel Ivan.

Vrijednost ugovora za izgradnju poddionice Tarčin – ulaz u tunel Ivan je 77.903.313 evra i biće finansiran sredstvima osiguranim kod Evropske investicijske banke (EIB) i bespovratnim grant sredstvima odobrenim od WBIF-a (sredstva EU) u visini od 11,7 miliona evra.

Dužina dionice Tarčin – ulaz u tunel Ivan, je 4,9 kilometara. Početak ove poddionice je na kraju dionice Lepenica – Tarčin, odmah poslije petlje Tarčin.

U prvom dijelu predmetnog autoputa, na mjestu uklapanja u prethodnu dionicu pa sve do početka mosta M1 – Raštelica 1, u dužini od 1.200 metara trasa je u dosta visokim nasipima i armiranoj zemlji.

Nakon ovog sektora trasa prelazi mostom Raštelica 1 na suprotnu padinu. Most prelazi preko magistralnog puta M17 i rijeke Kalašnice. Most ima 13 raspona i ukupne je dužine 518 m.

Zbog ograničenog prostora predviđeno je odmaralište tipa 1 (odmaralište bez uslužnih objekata). Nakon lijevog odmarališta lociran je most M2 – Raštalica 2, koji premoštava magistralni put i širu dolinu, tako da ovaj most ima 19 raspona i ukupnu dužinu 609 m. Bitno je napomenuti da je na ovom mjestu magistralni put u usponu, sa tri trake (traka za spora vozila). Desno odmaralište zajedno sa uključnim i isključnim rampama locirano je na prostoru skoro od mosta M2 pa sve do ulaska u tunel Ivan.

Predviđeni rok izgradnje je 20 mjeseci. Ugovor će potpisati Adnan Terzić, direktor JP Autoceste FBiH kao investitor i Hamed Ramić u ime konzorcija izvođača radova Euro – Asfalt d.o.o. Sarajevo i Granit AD Skopje, te Denis Lasić, ministar saobraćaja i komunikacija FBiH u svojstvu svjedoka sa strane JP Autoceste FBiH i Almedin Husomanović u svojstvu svjedoka ispred konzorcijuma izvođača radova.