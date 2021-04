Uskoro javni poziv za podsticaje subjektima prerađivačke industrije

U narednih deset dana predviđeno je raspisivanje javnog poziva za podsticaje privrednim subjektima prerađivačke industrije u Republici Srpskoj, za šta je u ovoj godini planirano 4.000.000 KM, rečeno je Srni u Ministarstvu privede i preduzetništva.

U Ministarstvu navode da će sva neophodna prijavna dokumentacija i obrasci biti dostupni na njihovom sajtu.

Planirano da se raspoloživa sredstva usmjere na pružanje podrške realizaciji investicionih projekata.

To se odnosi na projekte čiji je predmet nabavka savremenih tehnologija i opreme, kao i razvoj i inovacija koje realizuju privredni subjekti iz industrije tekstila, odjeće i obuće, industrijske prerade drveta /prerada drveta i proizvoda od drveta i proizvodnja namještaja/, metalne i elektro industrije /osim proizvodnje i prerade obojenih metala/, industrije gume i plastike, papirne industrije, kao i industrije građevinskih proizvoda, odnosno proizvodnje ostalih proizvod od nemetalnih minerala.

Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević rekao je Srni da će planom utrošaka sredstava biti definisano da pravo na podsticajna sredstva ostvaruju privredni subjekti iz nadležnosti Ministarstva.

“Riječ je o privrednim subjektima čija je pretežna djelatnost iz sektora C – Prerađivačka industrija, i to od C13 do C17, C22, C23 i od C25 do C33”, precizirao je Petričević.

On je naglasio da je planirano da se iznos od najmanje 25 odsto ukupno raspoloživih sredstava koristi za podsticanje investicionih projekata privrednih subjekata koji zapošljavaju do 50 radnika ili koji su prošle godine ostvarili poslovni prihod do 3.000.000 KM.

Privredni subjekti koji su zainteresovani za učešće na javnom pozivu moraju ispunjavati opšte i posebne uslove propisane uredbom.

U skladu sa tim, zainteresovani privredni subjekti mogu već prikupljati dio potrebne dokumentacije - aktuelni izvod o upisu u sudski registar ili registar preduzetnika ne stariji od 30 dana, original ili ovjerenu kopiju, te akt nadležnog suda da nije podnesen prijedlog za otvaranje stečaja.

Vlada Republike Srpske juče je dala saglasnosti na plan korišćenja 4.000.000 KM za podsticaje privrednim subjektima prerađivačke industrije.