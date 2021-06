Uskoro testiranje prvog respiratora proizvedenog u BiH

Kliničko ispitivanje prvog respiratora koji je proizveden u Bosni i Hercegovini nakon obimnih priprema uskoro bi trebalo početi u Tuzli, a testiranje uređaja vršiće medicinski stručnjaci Univerzitetskog kliničkog centra u tom gradu.

Prof. dr. Šefik Hasukić iz Sektora za naučno-istraživački rad UKC-a Tuzla, bio je gost na televiziji "N1" te je detaljnije govorio o ovoj temi.

Prošle godine, u jeku pandemije Kovid-19, kompanija TMD Group iz Gradačca dizajnirala je i proizvela prototip respiratora, koji je potom prošao detaljno testiranje u Centru za testiranje i evaluaciju medicinskih uređaja (MD-TEC) iz Velike Britanije.

Kako je rekao Hasukić, klinička studija i izrada prototipa zahtijevala je jednu validaciju i to je učinio Institut za translacionu medicinu bolnice "Queen Elizabeth" u Birmingemu. Dodao je da su rezultati odlučni i zapravo dodatni podsticaj za dalji rad na projektu.

"Moramo reći da je grupacija TMD iz Gradačca koja je napravila ovaj respirator u pandemiji vrijedna svake pohvale. Oni su mozak i svoju tehnologiju iskoristili da naprave prototip respiratora koji je validaciju pozitivno položio", naveo je Hasukić.

Pretkliničko testiranje dobro prošlo

Tek kada se završi klinička provjera respiratora na ljudima, pojašnjava dalje, znaće se da li je riječ o jednom jedinstvenom proizvodu.

"Vjerovatno će to biti kvalitetan respirator ako je bio dobar u pretkliničkom testiranju. Ukoliko se pokaže na pacijentima da ima mnogobrojne prednosti to će biti veliki napredak za našu državu i razvoj proizvodnje medicinske opreme u BiH i možda jedan poticaj za buduće saradnje", naveo je.

Naredna faza ispitivanja koja će biti provedena na UKC Tuzla je klinička i ona je možda najosjetljivija u ovom slučaju.

"Svaka država ima pravila kako se provode klinička istraživanja i mi ćemo u dogovoru sa svima koji su uključeni u ovaj projekat morati postići da ova klinička ispitivanja zadovolje sve kriterije visoke kliničke prakse i ne smije se desiti nikakav propust i sve mora biti zakonski pokriveno i u skladu s medicinskim standardima", istakao je Hasukić.

Očekuje se da bi se do dvije godine ovaj respirator sigurno mogao koristiti na ljudima.

"S obzirom na to da smo na početku istraživanja ne može se tvrditi tačan datum, ali je vrlo značajno da će bolnice moći nabavljati respiratore koji se ovdje proizvode jer to se još nije desilo u našoj državi. Vrlo je važno proizvoditi i prodavati pamet i mislim da svi to moramo stimulisati i razvijati", rekao je on.

Dodao je da je područje naučno-istraživačkog rada duša jednog univerzitetskog kliničkog centra.

"Naše trenutno centralno mjesto za kliničko istraživanje ovog respiratora je u Tuzli, ali i nevezano za to barem stotinjak projekata se odvijaju u skladu sa svim propisima u ovoj instituciji. Osim toga i najveći dio specijalizanata iz BiH svoj staž obavlja na našem UKC Tuzla. Ukoliko niste spojeni s najvišim bazama u svijetu onda ne možete mnogo uspjeti, a naš UKC Tuzla se mnogo posvećuje mladim ljudima i ljekarima. Veliki broj je magisterija, doktorata i prezentacija ovdje urađeno i sarađujemo s ljudima iz svijeta i regije baš u tom pravcu", poručio je na kraju Hasukić.