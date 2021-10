Uz našu rakiju nazdravljaju i stranci

BANJALUKA - Da je rakija proizvedena u pogonima u BiH i te kako cijenjena među inostranim potrošačima pokazuje i podatak da je za devet mjeseci ove godine vrijednost izvoza tog alkoholnog pića premašila devet miliona maraka.

U Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) BiH kazali su da je za devet mjeseci izvezeno alkoholno piće vrijedno skoro 18 miliona maraka, dok je uvezeno više od 137 miliona maraka.

"Najveću izvoznu vrijednost imali su rakija, likeri i slična alkoholna pića, kojih je izvezeno više od 9,3 miliona KM. Piva i vina iz BiH je izvezeno u vrijednosti nešto većoj od 8,5 miliona, od čega se oko 4,5 miliona odnosi na vino od svježeg grožđa", pojasnili su u UIO za “Glas”.

To su i top tri alkoholna pića koja u BiH stižu iz stranih destilerija, vinarija i pivara.

"Od januara do oktobra ove godine najviše je uvezeno piva i to u vrijednosti oko 89,8 miliona maraka, zatim slijedi rakija i ostala alkoholna pića vrijedna oko 22 miliona maraka, a najmanje je uvezeno vina i to u vrijednosti od oko 19,8 miliona maraca", rekli su u UIO.

Rakije i likeri na naše tržište najčešće stižu iz Srbije, Engleske, Njemačke i Srbije, dok se ova pića spravljena u BiH najviše plasiraju u Slovačkoj, Srbiji, Hrvatskoj i Austriji.

U kompaniji “Prijedorčanka” iz Prijedora kazali su da je rakija zaštitni brend ovog regiona, zbog čega građani daju prednost domaćoj proizvodnji.

"Činjenica koju ne treba zanemariti je da smo mi tradicionalno proizvođači rakija, zajedno sa Srbijom te da na našem tržištu ima veliki broj domaćih proizvođača rakije, kao i veliki broj domaćinstava koja sami proizvode rakiju", kazala je Bogdana Bilbija iz “Prijedorčanke”.

Ona je dodala da se nada da će, što se tiče rakije, ali i drugih domaćih proizvoda, prednost i većinski udio na tržištu činiti baš domaći proizvodi, a da se uvozi ono što nemamo.

Bilbija je naglasila da su domaći brendovi rakija sve više cijenjeni u inostranstvu.

"Sve je veće interesovanje preko granice za naš brend “gazdina rakija”, što znači da su kupci prepoznali kvalitet koji nudimo", rekla je Bilbija dodajući da svako piće ima svoju klijentelu te da je izvjesno da će rakija biti sve više konzumirana, poput viskija, u godinama koje dolaze, jer globalizacija i našim proizvodima otvara vrata svijeta.

I u banjalučkom “MB Impeksu” smatraju da je kvalitet domaće rakije nesporan, čemu svjedoči i podatak da spremaju izvoz ovog žestokog pića i preko okeana.

"Da naši proizvodi nisu kvalitetni, ni mi ni kolege ne bismo opstali - kazali su "MB Impeksu" dodajući da stranci sve više prepoznaju kvalitet njihovih proizvoda, što potvrđuje i činjenica da njihove proizvode, kao što su rakija "divna" i liker "baba višnja", uveliko spremaju za izvoz u Ameriku.

Vermut

Prema podacima UIO u ovoj godini iz BiH nije izvezen nijedan litar vermuta i ostalih aromatizovanih vina.

"Za razliku od izvoza, ovog alkoholnog pića je u BiH uvezeno u vrijednosti nešto većoj od 101.000 KM", navode u UIO.

