Vašington možda neće uvoditi nove tarife Kini

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da je Kina poslala listu pitanja koje je spremna da riješi radi regulisanja trgovinskih tarifa sa SAD i njegova administracija možda neće morati da uvodi dodatne carine.

On je dodao da i, pored svega, situacija za njega nije prihvatljiva.

"Kina želi dogovor. Oni su nam poslali listu stvari koje su spremni da urade i to je prilično duga lista, ali to, ipak, za mene još nije prihvatljivo", rekao je on.

Tramp je dodao da su na listi 142 stavke, ali je izostavljeno četiri ili pet krupnih pitanja.

"Mislim da će i to doći na red", naglasio je Tramp.

Tramp je uveo tarife na kinesku robu u vrijednosti od 250 milijardi dolara kako bi isposlovao ustupke kineske strane. Kina je odgovorila uvođenjem carina na američku robu.

Američki predsjednik je zaprijetio da će uvesti tarife i na preostalu kinesku robu u vrijednosti od oko 267 milijardi dolara, ako Peking ne ispuni američke zahtjeve.