Vašington probio rok o tužbi teškoj 1,4 milijarde KM

UGLJEVIK, SARAJEVO - Međunarodni centar za rješavanje investicionih sporova u Vašingtonu, a u arbitražnom postupku po tužbi preduzeća "Elektrogospodarstvo Slovenije razvoj in inženiring" protiv BiH nije još donio odluku o nadležnosti i osnovanosti tužbenog zahtjeva.

"Arbitražno vijeće je prvobitno istaklo da će predmetnu odluku donijeti krajem 2018. godine, zatim u prvom kvartalu 2019. godine, ali ona još nije donesena i očekujemo donošenje iste", istakli su za "Nezavisne" u Rudnicima i termoelektranama (RiTE) Ugljevik.

Naime, Međunarodni centar za rješavanje investicionih sporova iz Vašingtona ranije je obavijestio RiTE Ugljevik da će do kraja marta odlučiti da li je osnovana tužba teška 1,4 milijarde KM koju je "Elektrogospodarstvo Slovenije" podnijelo protiv BiH.

Slovenačko preduzeće, kao nasljednik "Elektrogospodarstva Slovenije", tužilo je BiH i RiTE Ugljevik za neisporučenu električnu energiju, sa zateznim kamatama na vrijednost neisporučene energije od 1995. godine, te zbog sredstava uloženih u izgradnju RiTE Ugljevik, u skladu sa samoupravnim sporazumima. Sjedište arbitraže je u Hagu.

Mlađen Mandić, pravobranilac BiH, kazao je za "Nezavisne" da je Sudsko vijeće u Hagu obećalo da će najdalje do maja ove godine doći arbitražna odluka, odnosno presuda.

"Međutim, ni do dana današnjeg nema ni nagovještaja toj odluci. Moje pretpostavke su, pošto se paralelno vodila arbitraža između istih stranaka i u Beogradu, da se onda vjerovatno čeka i ta odluka, ali to samo ja pretpostavljam, jer mi je nekako jedino logično", rekao je Mandić i dodao da se već dvije godine čeka na ovu odluku. Potvrdio je svoje ranije stavove o ishodu ove odluke, a to je da vjeruje da će ona biti u korist RiTE Ugljevik.

"Te investicije bile su još u vremenu kada je postojala bivša Jugoslavija, gdje su današnje samostalne države bile republike, tako da tu nema uopšte međunarodnog spora, ne bi trebalo da bude arbitraže", istakao je Mandić te dodao da arbitraže generalno mnogo koštaju BiH.

U Izvještaju nezavisnog revizora za RiTE Ugljevik, koji je zaključen zadnjim danom 2018, stoji da je je u ovom arbitražnom postupku tužena BiH kao država u kojoj su izvršene investicije privrednog društva iz druge države.

"Predstavnici BiH, odnosno RS, koji zastupaju tuženu stranu istakli su prigovor nenadležnosti, jer se po istoj pravnoj stvari vodi još jedan arbitražni postupak", istaknuto je u izvještaju.

Naime, kako je navedeno u revizorskom izvještaju, osim navedenog arbitražnog postupka u Vašingtonu, EGS je, takođe 2014. godine, pokrenuo protiv RiTE Ugljevik i arbitražni spor, koji se vodi u ad hok arbitražnom postupku u Beogradu. U izvještaju je takođe navedeno, da je u ovom postupku zatražen zastoj, dok se ne odluči po prethodno pokrenutom u Vašingtonu.

"Što se tiče postupka arbitraže pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova u Vašingtonu, odluka centra očekuje se u prvom kvartalu 2019. godine, a u slučaju afirmativnog stava, odluka o visini odštete trebalo bi da bude donesena tokom 2020/2021. godine", navedeno je tada u izvještaju.