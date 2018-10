Vaso Milić, najveći proizvođač luka u istočnoj Hercegovini: Sav luk uspije prodati

TREBINJE - Trebinjac Vaso Milić je u istočnoj Hercegovini najveći proizvođač svih vrsta luka - crnog, crvenog i bijelog, i želi zaštititi njihovo geografsko porijeklo, naročito bijelog, jer, kako kaže, posjeduje staro, autohtono sjeme koje je sačuvano u Hercegovini i koji najbolji rod daje u zimskoj sadnji.

"Imao sam njivu u Trebinjskom polju, pa sam od prijatelja na besplatno korištenje dobio još nešto, tako da ovdje obrađujem dva i po hektara, ali je u toku razoravanje i na Ljubomirskom polju, na većoj nadmorskoj visini, koja pogodu bijelom luku, čije je staro sjeme sačuvano u nekim hercegovačkim selima. Upravo taj luk je, za razliku od ovog novog koji se uvozi, mnogo ukusniji, daje veću ljutinu, ali i više vitamina i antibakterijskog djelovanja u sebi", tvrdi Milić za "Nezavisne".

Na oranicama u Petrovom polju je već počela sadnja crnog luka, kojeg najviše proda u Dalmaciji i na Crnogorskom primorju, a dio bijelog luka ide na otkup u Ljubinje, u fabriku za preradu bijelog luka.

Kaže da ove godine planira posaditi 400 kilograma crnog luka, od koga očekuje rod od pet tona najkvalitetnije lukovice.

Cjelokupan posao obavljaju samo nekolike radnice, čija je satnica pet do šest maraka, a i one same dobro rade, jer dvije, koje smo zatekli na sadnji, kažu da dnevno posade po 50 kilograma sjemena.

"Sve sam uradio sam, odnosno platio frezanje, oranje, nabavku oko 40 kubika domaćeg stajskog đubriva, koga sam kupio kod stočara, dok je jedina donacija u svemu ovome samo 50 kilograma sjemena luka od opštine, ali se opet na kraju sve isplati, jer dobijam dobru cijenu u Dalmaciji i Crnoj Gori, kao i za bijeli luk u Ljubinju", priča dalje Milić, ne krijući da je preko međunarodne donacije dobio i jedan plastenik.

Kaže da od sredine decembra slijedi sadnja bijelog luka koga je prošle godine posadio oko 350 kilograma, ali će ove godine možda saditi i više, jer je u prošlogodišnjoj sezoni imao oko četiri tone i sve je uspio prodati, osim što je jedan dio ostavio za sjeme.

Kaže na kraju da u Ljubomirskom polju zasad planira oko 30 dunuma posijati djetelinu, a na zimu će i na tamošnje oranice posaditi bijeli luk koji ima ljutinu i specifičnu aromu mnogo veću i od proljetnih sorti.