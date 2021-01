Veselin Savić: Aerodrom će pomoći oporavku privrede

TREBINJE - Privreda istočne Hercegovine u 2020. godini jeste pretrpjela gubitke, ali nije bačena na koljena, jer se još solidno privređuje i u oblasti energetike i prerađivačke industrije, dok su, kao i svugdje u svijetu, najviše ugroženi sektori turizma i ugostiteljstva.

Ovo su podaci Privredne komore RS, Područna jedinica Trebinje, čiji direktor Veselin Savić kaže da je za 11 mjeseci lani na nivou Republike Srpske smanjena prerađivačka industrija za 11,5%, na kojem nivou je i istočna Hercegovina.

"Već sada se zna da je zbog pandemije privreda podnijela dosta tereta, ali, iako je došlo do pada proizvodnje na našim prostorima, nije došlo do znatnog pada broja zaposlenih, pa je čak došlo i do povećanja prosječne plate", navodi Savić.

Kaže da je neminovnost pandemije i smanjenje investicija, ali se u Hercegovini ni s tim nije stalo, jer se radi i na projektima slobodne trgovinske zone i na izgradnji aerodroma, a to će dati vjetar u leđa oporavku ovdašnje privrede.

Kaže da se u istočnoj Hercegovini naročito veliki benefiti očekuju od izgradnje aerodroma, i to iz više razloga, najprije zato što se investira u apsolutno nekultivisanu površinu koja je bila i pod minskim poljima, a kratkoročno će i znatan dio građevinske operative biti angažovan na proljeće na izgradnji objekta.

"Dugoročno će ovaj objekat promijeniti perspektivu razvoja, jer se otvaraju različiti sadržaji i perspektive, ne samo za Trebinje, već i za cijelu Hercegovinu, pa čak i šire, sa ciljnim područjem putničkog saobraćaja od Budve do Makarske", navodi Savić.

Da li će se, osim putničkog, na aerodromu odvijati i kargo saobraćaj, još je neizvjesno, ali će, kako kažu u trebinjskoj Područnoj jedinici Privredne komore RS, promijeniti privrednu sliku cijele regije, zbog čega pružaju punu podršku ovom projektu.

Savić kaže da se dosta očekuje i od formiranja slobodne trgovinske zone u okolini Trebinja, pa se intenzivno radi i na promjeni zakona, gdje će se neke stvari bolje definisati.