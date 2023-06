Vesić: Uspostavljena dva nova direktna leta za Grčku

BEOGRAD - Ove nedjelje Air Serbia uspostavila je dva direktna leta do Grčke, redovnu liniju od Beograda do grčkog ostrva Rodos i sezonsku liniju od Beograda do grčkog ostrva Krf, izjavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

”Letom JU760 pokrenuta je redovna linija do grčkog ostrva Rodos, a letom JU744 sezonska linija do grčkog ostrva Krf. Nacionalna avio-kompanija će četiri puta nedeljno saobraćati do Rodosa, ponedeljkom, sredom, četvrtkom i subotom, dok će do Krfa saobraćati dva puta nedeljno i to ponedeljkom i petkom", istako je Vesić.

Ministar je rekao da će srpski putnici, kao i putnici iz regiona imati mogućnost da brže i komfornije stignu do omiljenih destinacija za letovanje u Grčkoj, saopštilo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

"Air Serbia ove godine otvara preko 20 novih linija ka najpopularnijim destancijama u Evropi, a posle 31 godine uspostavljena je direktna linija za Čikago, kao i linija ka velikoj kineskoj luci Tjenđinu. Tokom maja naš nacionalni avio prevoznik prevezao je 335.363 putnika, što je uvećanje od 83 odsto u odnosu na maj prošle godine", zaključio je Vesić.

On je dodao da odlični rezultati Air Serbia predstavljaju potvrdu ispravnosti odluke predsjednika Aleksandra Vučića o osnivanju nove nacionalne avio-kompanije, navedeno je u saopšenju Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prenosi "Tanjug".