Vidović: Budžetski deficit ne može biti veći od tri odsto BDP-a

BANJALUKA - Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je da je Nacrtom programa fiskalne konsolidacije za period od 2021. do 2023. godine, koji će biti razmatran na predstojećoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, predviđeno da konsolidovani budžetski deficit Srpske na kraju fiskalne godine ne može biti veći od tri odsto BDP-a u toj godini.

Komentarišući današnji sastanak u Banjaluci predstavnika Ministarstva finansija Republike Srpske i predstavnika Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Srpske u vezi sa spornim mjerama uvrštenim u Program fiskalne konsolidacije koje se odnose na smanjenje plata za radnike u jedinicama lokalne samouprave, Vidovićeva je rekla Srni da nijednoj lokalnoj zajednici nije rečeno da smanjuju plate zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave, već su date određene preporuke.

"Mi smo samo dali preporuke kako da pojedine lokalne zajednice u Republici Srpskoj u skladu sa Nacrtom ovog programa mogu da izađu iz deficita u naredne tri godine", istakla je Vidovićeva.

Vidovićeva je napomenula da je u prošloj godini 41 lokalna zajednica u Republici Srpskoj imala deficit od 97 miliona KM, dok je 20 lokalnih zajednica imalo suficit od 12 miliona KM.

Vidovićeva je rekla da je Vlada Republike Srpske kod izrade ovog programa išla kombinovanom metodom, s jedne strane smanjenje rashoda, a s druge strane povećanje prihoda.

"Lokalne zajednice koje žele mogu se odlučiti na smanjenje plata, ali to je jedna od mogućnosti koja nije baš popularna u ovom vremenu zbog toga što kreće inflacija. Nije popularno smanjivati plate jer trebamo povećavati potrošnju", kaže Vidovićeva.

Prema njenim riječima, lokalne zajednice trebale bi da se usmjere na smanjenje materijalnih troškova i neke druge troškove koji nisu neophodni u ovom periodu, a posebno treba da rade na rastu prihoda.

"Lokalne zajednice imaju veliki broj svojih prihoda, te veliki broj prihoda koji se prikupljaju na nivou Republike Srpske, kao što je porez na imovinu i mislim da tu imaju dosta prostora da povećavaju svoje prihode", istakla je ministar finansija Republike Srpske.

Ona je navela da svaka lokalna zajednica mora raditi na unapređenju poslovnog ambijenta kako bi zaposlila veći broj radnika i da ti poslovni subjekti ostvare veću dobit.

Vidovićeva je podsjetila da se porez na dohodak radnika dijeli između Republike Srpske i lokalnih zajednica.

Ona je rekla da je trenutno generalno stanje u Republici Srpskoj daleko bolje i u lokalnim budžetima, jer indirektni porezi imaju visok rast, a tu je i prihod lokalnih zajednica.

"Očekujem da će opštine i gradovi koji budu imalo vodili brigu o tome vrlo brzo izaći iz te situacije", zaključila je Vidovićeva.

Predsjednik Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske Branko Zelenović izjavio je da neće biti smanjenja plata zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave, kao ni smanjenja broja radnika u ovom sektoru.

"Slažemo se sa Ministarstvom finansija i Vladom Srpske da treba da dođe do određenih ušteda, ali ne treba da dolazi do ušteda na platama radnika u ovom sektoru, jer su one ionako male", rekao je Zelenović novinarima u Banjaluci, nakon sastanka sa predstavnicima Ministarstva finansija.

Nacrtom programa fiskalne konsolidacije za period 2021. 2023. godine predviđeno je i prvo pravilo kojim se limitira javni dug Republike Srpske na način da isti na kraju fiskalne godine ne može biti veći od 55 odsto ostvarenog BDP-a u toj godini, navodi se u obrazloženju ovog dokumenta.