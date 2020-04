Vidović: Sredstva od MMF-a uskoro operativna

BANJALUKA - Sredstva od 330 miliona evra, koja su dogovorena sa predstavnicima MMF-a, biće operativna u narednih nekoliko dana, potvrdila je ministarka finansija RS Zora Vidović.

Ona je u intervjuu za Radio Republike Srpske, ponovila da će ta sredstva biti namijenjena za pomoć privredi, ali i u borbi protiv pandemije virusa korona.

Ministarka je potvrdila da će od tih sredstava Srpskoj pripasti 38 odsto, 62 odstvo Federaciji, a da će oba entiteta po pola procenta izdvojiti za Distrikt Brčko.

Vidovićeva je dodala da će u narednom periodu biti izvršen i rebalans budžeta, ali i da do kraja godine neće biti problema u isplati plata, penzija, boračkih dodataka.

"Ekonomija Srpske, kao i većina svjetskih ekonomija, trpi zbog pandemije", istakla je ministarka Zora Vidović ali dodaje da će upravo sredstva, koja stižu od MMF-a, biti korištena za pomoć privredi i očuvanju ekonomije.

Ona je naglasila da je dobro što je dogovor postignut i da će sredstva pomoći ne samo Srpskoj već i BiH.

"Zadovoljni smo procentom koji smo dobili: 38 odsto nama;62 odstvo Federaciji i po pola procenta oba entiteta izdvojiće za Distrikt Brčko. Ta sredstva biće vrlo brzo operativna, već u toku aprila. Ona će biti namijenjena za privredni sektor i za zdravstvo. Za budžet se ova sredstva neće koristiti", pojasnila je ona.

Osim sredstava iz aranžana sa MMF-om, dio novca već je izdvojen iz budžeta Srpske za pomoć zdravstvenom sektoru, u cilju što efikasnije borbe protiv kovida 19.

"Za zradstvo za osnovnu opremu, respiratore, rukavice, maske iz budžeta Srpske već je izdvojeno 60 miliona maraka", navela je Vidović.

Kada je riječ o budžetu Srpske, Vidović je rekla da prihodi jesu smanjeni, da će se određene investicije i projekti odložiti, ali da će bez obzira na to biti izmirene sve obaveze. Ona je dodala da, za sada, nema inicijative, o smanjenju plata.

"Za ovu godinu bićemo sa prihodima manji 200 miliona maraka, ali bez obzira na to do kraja godine sigurno će biti izmirene sve obaveze za plate, penzije, boračke dodatke za socijalne kategorije", istakla je ona.

Govoreći o Fondu solidarnosti, ministarka je istakla da je odziv veliki i da se u ovaj Fond već uplaćuju sredstva. Vidovićeva je dodala da je Vlada donijela i uredbu kojom će ministri dati pola svoje martovske plate u ove namjene.

"Do sada je u ovaj Fond uplaćeno više od milion i 200 hiljljada maraka i to su uglavnom donacije. Pozivam sve, koji žele, građane, poslodavce da to isto mogu učiniti, ako žele. Budžetski korisnici, takođe, ali na dobrovoljnoj osnovi isto mogu izdvojiti određeni procenat od plate. Najveći izvor finansiranja za taj Fonda, ipak, biće iz budžeta", dodala je Vidović.

Što se tiče nastavka izgradnje Auto-puteva, ali i rekonstrukcije određenih magistralnih puteva-Vidovićeva je istakla da će realizacija tih projekta biti nastavljena i da će određena sredstva, iz kreditnih aranžmana, biti usmjerena u tu namjenu.