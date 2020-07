Vidović: Srpska likvidna, radi se na drugom paketu pomoći privredi

BANJALUKA - Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da Srpska, uprkos teškoćama koje je izazvala pandemija virusa korona, nema probleme sa likvidnošću i da se redovno izmiruju obaveze iz budžeta, od plata i penzija do boračkih dodataka, invalidnina i obaveza prema dobavljačima.

"Stanje je za sada jako dobro po pitanju likvidnosti. Sigurni smo da ćemo i do kraja godine održati likvidnost na zavidnom nivou", rekla je Vidovićeva.

Ona je navela da prihodi u budžetu jesu pali, precizirajući da je rebalansom budžeta planiran pad prihoda u ovoj godini za 240 miliona KM.

"Trenutno su prihodi pali 143 miliona KM, ali bez obzira na to, imamo dobru tekuću likvidnost, jer nadoknada pomenutih prihoda ide kroz određena zaduženja projektovana rebalansom", navela je Vidovićeva.

Na pitanje da li je Srpska sposobna da izdrži eventualni novi talas virusa i probleme koje bi to donijelo, Vidovićeva je rekla da se bolji poznavaoci ekonomije i ekonomskih kretanja čude kako Srpska opstaje u aktuelnoj krizi s obzirom na ograničene kapacitete i činjenicu da nema svoju fiskalnu i monetarnu politiku.

Ona je podsjetila da je Srpska prije ove krize planirala mnogo manje zaduženje i veće servisiranje duga, ali da je zbog aktuelne situacije morala podići prag zaduživanja, s tim da se i dalje drži u okviru propisanog limita od 60 odsto od BDP-a.

Ne govoreći o detaljima, Vidovićeva je najavila da se u okviru odgovora na drugi talas virusa već planira i priprema drugi paket finansijske pomoći za privredu i poljoprivredu o čemu će javnost uskoro biti upoznata.

"To će ići iz Kompenzacionog fonda koji punimo iz budžeta i to nam je u fokusu u ovom momentu. Sve ovo treba izdržati do kraja godine i mislimo da i taj drugi nivo pomoći privredi prema sadašnjim projekcijama možemo izdržati. Sada je najveći uspjeh održati privredu da bismo imali određenu perspektivu, jer ako je ne održimo nemamo šta očekivati", rekla je Vidovićeva i napomenula da postoji mogućnost da Srpska pokuša da obezbijedi još sredstava za saniranje posljedica krize.

Ona je ocijenila da su krizom usljed pojave virusa pogođeni svi, ali da Vlada mora pomoći najugroženijim privrednim granama radi očuvanja radnih mjesta.

"Takođe, vrlo je teško za nekoga ko prestane s biznisom, da ga opet pokrene. Dakle, nastojimo da što manje ljudi prestane s biznisom i da što manje radnika ostane bez posla", rekla je Vidovićeva.

Ona je rekla da se na konkurs u okviru garantnog programa, kojim je predviđeno da Srpska svakom pojedinačno garantuje kredit sa 70 odsto, Vladi prijavilo 11 banaka.

"Tokom ove sedmice nadležna komisija će bodovati banke i mikrokreditne organizacije, uzeti u obzir one koje su ponudile najnižu kamatu i s njima sklopiti ugovore. Mislim da će ubrzo nakon toga privrednici moći da konkurišu za te kredite. Smatram da je to dobra pomoć i da ćemo imati povoljna sredstva za tekuće potrebe i likvidnost, kao i za nabavku modernije opreme da bi se podigla produktivnost i profitabilnost firmi", rekla je Vidovićeva.

Ona je rekla da u ovoj godini, s obzirom na nepovoljnu situaciju, nije realno očekivati povećavanje plata budžetskih korisnika i penzija.

"Ali ako na kraju godine, kada se sve izračuna i preračuna, budemo imamo model za povećanje penzija, vjerujem da će se to uraditi jer smo to u suštini obavezni po zakonu. Vidjećemo da li ćemo biti u prilici da pomognemo penzionerima na drugi način. Razmišljamo o tome u skladu sa mogućnostima. Uglavnom, nema govora o smanjivanju plata i penzija jer se mora održavati potrošnja koja je jako pala. LJudi se suzdržavaju od trošenja jer im je neizvjesno buduće stanje što je i logično, ali mislim da ipak trebamo trošiti. Neće ni ovo trajati dovijeka. Kako smo sve duge nevolje preživjeli, preživjećemo i ovo", poručila je Vidovićeva.

Ona je naglasila da Srpska, kao i sve zemlje svijeta, aktuelnu krizu mogu uspješno prevazići samo ako krenu u realizovanje velikih investicija.

"Moramo krenuti u infrastrukturne projekte koji nam mogu podići BDP, potrošnju i slično. U tom smjeru borimo se i na mnogim mjestima pregovaramo kada je riječ o velikim energetskim i projektima gradnje puteva“, rekla je Vidovićeva.

Ona je najavila da će se Zakon o fiskalizaciji, kojim se uvodi novi softver za sprečavanje "duplih kasa" i lažiranje računa, u parlamentarnoj proceduri u formi nacrta naći na prvoj narednoj redovnoj sjednici Narodne skupštine, a sve s ciljem da konačno bude usvojen do kraja godine.

"Pomenuti softver će apsolutno donijeti pozitivne efekte i mnogo više prihoda u budžetu. Razlika u odnosu na postojeće stanje biće i u tome da u trgovini nećete moći dobiti fiskalni račun prije nego što informacija o tom računu ne stigne u Poresku upravu. Da nije bilo krize u vezi sa virusom, već bismo raspisali tender za taj softver, ali planiramo da u to krenemo od januara naredne godine", navela je Vidovićeva.

Ona je kao veoma pozitivnu ocijenila nedavnu posjetu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, navodeći da ta zemlja Srpskoj uvijek mnogo pomaže kada je riječ i o realizovanju velikih i zahtijevnih infrastrukturnih projekata.

"Nama mnogo znači ta, ne samo materijalna i finansijska, već i moralna i politička pomoć. Na tome smo jako zahvalni. Nijedna marka pomoći Srbije nije potrošena u budžetu i nema opštine u Srpskoj u kojoj nije realizovan neki projekat od pomenutih sredstava", rekla je Vidovićeva i izrazila nadu da će Srpska i Srbija na tom planu i dalje uspješno sarađivati.