Vidović: Već naredne sedmice prve isplate doprinosa

BANJALUKA - Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je da se očekuje da će iz Fonda solidarnosti naredne sedmice biti isplaćeni prvi doprinosi radnicima zaposlenim kod privrednika koji su zbog odluka štabova za vanredne situacije morali da obustave svoj rad.

"Slušala sam i gledala da se u nekim medijima protestuje zašto već nisu počele isplate. To jednostavno nije bilo moguće do sada, jer je rok za podnošenje prijava do 30. aprila, a poreza do 10. maja. To znači da ćemo tek u toku aprila znati ko je podnio presku prijavu i koliki je dio koji Fond mora isplatiti", rekla je Vidovićeva.

Ona je dodala da je Ministarstvo finansija odlučilo da iz Poreske uprave povremeno uzimaju prijave kako se ne bi čekale sve prijave, te da naredne sedmice već očekuje prve isplate.

Vidovićeva je podsjetila da pravna lica i samostalni privrednici koji nisu radili u drugoj polovini marta treba da podnesu poreske prijave i izjavu da su uplatili neto platu, i da će doprinosi biti plaćeni iz Fonda solidarnosti.

"Nije bilo moguće do sada platiti, jer je rok za poreze i doprinose do 30. aprila, a poreza do 10. maja. U toku aprila ćemo znati ko je podnio poresku prijavu i koliki je dio koji trevba da plati Fond", rekla je Vidović.

U aprilu će se iz Fonda solidarnosti isplatiti minimalne plate i porezi i doprinosi na plate onim subjektima pogođenim odlukom Republičkog štaba, kao što su trgovine, ugostitelji, mnoge zanatske djelatnost.

"Pored njih, isplatićemo minimalnu platu i za sve one koji su presatali sa radom zbog otežanih uslova", pojasnila je Vidović i dodala:

"Da bi pravedno i pravilno napravili ovu isplatu, što nije jednostavno, nadamo se i cijenimo da će privrednici i preduzetnici izbjegavati mogućnosti da nešto zloupotrijebe."

Ona je istakla da Poreska uprava RS, Ministarstvo finansija RS i nadležna ministrastva, imaju obavezu da sačine spiskove koji nisu radili po odluci Republičkog štaba ili lokalnih štabova, ali i onih koji su prestali sa radom zbog poteškoća izazvanim mjerama za suzbijanje virusa korona.

Na sjednici Vlade RS donesena je i Uredba vezana za priređivače igara na sreću, koji imaju obavezu da po svakom svom aparatu plaćaju paušal, te za ovo vrijeme nisu obavezni da plaćaju taj paušal.

Vidović je pojasnila da, kada je u pitanju isplata penzija, gledalo se da to bude urađeno na najbolji mogući način, kako ne bi bilo ugroženo zdravlje ili život, i kako se ne bi stvarale gužve.

"Ministarstvo je prebacilo poštama sav iznos i one će krenuti sa podjelom penzija", navela je Vidović.

Ona je dodala da su jutros rano isplaćena sredstva i bankama za one penzionere koji primaju penzije na ovaj način.

"Svi oni penzioneri koji primaju sredstva preko banaka mogu danas da podignu penzije. Ovo smo uradili kako bi smo umanjili gužve. Cijenimo da će sutra, kada budu mogli da izađu lica starija od 65, biti manje gužve", pojasnila je Vidović.

Ona je dodala da je ukupno pušteno 62,5 miliona KM za penzionere u RS, a i one izvan nje.

Sve uredbe za zakonskom snagom, donesene na 66. sjednici Vlade RS, biće upućene predsjednici RS Željki Cvijanović na odobravanje.