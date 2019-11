Vidović: Za povećanje plata u javnoj upravi i penzija 110 miliona KM

BANJALUKA – U Budžetu Republike Srpske za narednu godinu predviđeno je dodatnih 110 miliona maraka za povećanje plata i penzija, rekla je Zora Vidović, ministarka finansija RS na objedinjenoj raspravi o povećanju plata u organima uprave RS sjednice Narodne skupštine RS.

Ona je pojasnila da će za povećanje plata u javnoj upravi biti izdvojeno 70 miliona maraka, a za povećanje penzija 40 miliona maraka.

Precizirala je da će plate sa koeficijentom do pet biti povećane za 20 odsto, a plate s koeficijentom od 5,5 odsto do 10,9 će biti povećane za deset odsto. Plate sa koeficijentom od 11,15 do 19,05 biće povećane za sedam odsto, a za radnike sa koeficijentom do 26,23 će biti povećane za pet odsto. Plate s većim koeficijentima neće biti povećavane.

Vidovićeva je istakla da je ovo povećanje opravdano, te je naglasila da neće biti "španovanja" budžeta, već da će sve biti pokriveno iz realnih izvora.

Takođe je navela da se javna uprava suočava sa odlivom radnika, posebno informatičara i pravnika koji odlaze da rade u privatni sektor jer im se tamo nude veća primanja.

Podsjetila je da su plate svim budžetskim korisnicima 2010. godine smanjene za deset, 15 i 25 odsto, a 2013. godine za deset odsto. Polovinom te godine je, kako je istakla, došlo do povećanja cijene rada sa sto na 106 maraka, što znači povećanja plata za pet odsto.

"Takođe treba naglasiti da plate još nisu dosegle nivo na kojem su bile 2008. godine", zaključila je ona.

Na početku sjednice poslanici opozicije negodovali su što je odlučeno da se rasprava o platama u različitim ustanovama objedini, optužujući vladajuće da su na taj način pokušali sve staviti u istu ravan. Oni su istakli da se slažu da treba povećati plate ali ne svima, te da je trebalo održati raspravu o svakom od povećanja posebno, kako bi se vidjelo kome treba, a kome ne treba povećati plate.

Takođe su negodovoali što u materijalima nema obrazloženja odakle će se namiriti taj novac koji je potreban, a neki su istakli da će novi saziv Savjeta ministara povećanje plata namiriti povećanjem poreza na dodanu vrijednost.