Više od 100 bh. preduzeća želi dio njemačkog kolača

BANJALUKA - Više od stotinu preduzeća iz BiH zainteresovano je za poslovnu saradnju s njemačkim kompanijama, potvrđeno je "Nezavisnim" u Predstavništvu njemačke privrede u BiH.

U pitanju je Njemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u zemljama zapadnog Balkana, koja podrazumijeva B2B susrete, koji će 19. juna biti organizovani u Frankfurtu.

Prema riječima Sanjina Purgića iz Predstavništva njemačke privrede u BiH, velika zainteresovanost ne treba da čudi s obzirom na dosadašnja pozitivna iskustva u poslovnoj saradnji, a koja je na ovaj način uspostavljena.

"Zahvaljujući ovim sastancima, jedna bh. kompanija je sklopila više dugoročnih ugovora na osnovu kojih je sagradila novu halu i zaposlila dodatnu radnu snagu. Druga je, pored proširenja kapaciteta, došla u situaciju da mora odbijati ponude njemačkih kompanija zbog stalne popunjenosti proizvodnih kapaciteta", kazao nam je Purgić.

Pojašnjavajući dalju proceduru u vezi s juče završenim pozivom, on nam je kazao kako sada sve prijave idu na uvid njemačkim kompanijama, koje će ih analizirati i ocijeniti, na osnovu čega će izabrati partnere, koji će biti pozvani na razgovor u Frankfurtu.

"Trećina do polovina prijavljenih bude pozvana. Ovi sastanci su do sada bili veoma uspješni, a to su nam prijavile i mnoge kompanije iako nisu bile u obavezi da to urade", kazao je on.

Inače, Nijemci su tražili partnere iz oblasti metaloprerade, auto-industrije, prerade i obrade plastike i elektro i elektroničkog sektora.

Koliko se pažnje posvećuje ovim sastancima, najbolje govori da će 8. maja u Sarajevu biti organizovan i seminar, a u cilju što bolje pripreme bh. firmi za predstojeći jednodnevni skup. Prošle godine, od najboljih sedam ocijenjenih kompanija, čak pet je bilo iz BiH.

Cilj ove inicijative je da se podstakne saradnja s regionom, čije dobavljačko tržište je zbog cjenovnih prednosti i tehničkog nivoa dobavljača, u posljednjih nekoliko godina, za njemačke kupce dobilo na značaju.

Inicijativa za pronalaženje dobavljača u zemljama zapadnog Balkana predstavljena je 2015. godine u Berlinu u sklopu takozvanog Berlinskog procesa, reformskog programa njemačke vlade, čiji je cilj stimulisanje napretka u zemljama ove regije u svim oblastima, od privrednog rasta do pomirenja.

Adnan Telalović, direktor kompanije ATT iz Gornjeg Vakufa, a čija je firma tokom inicijative u Beogradu bila najbolje ocijenjena od njemačkih kompanija, kazao je ranije da su trenutno u fazi pregovora s osam velikih njemačkih kompanija, od kojih su sa četiri već potpisali ugovore, dobili narudžbe i počeli serijsku proizvodnju.

Istakao je da, iako stalno proširuju kapacitete, nisu sigurni da mogu stići udovoljiti zahtjevima svih zainteresovanih njemačkih firmi koje im se svakodnevno javljaju.