Više od 20 avio-kompanija letjeće ka Tivtu

PODGORICA - Više od 20 avio-kompanija najavilo je linije za Tivat u ljetnjoj sezoni, izjavila Marina Miketić Nikolić, nadležna za odnose s javnošću Aerodroma Crne Gore.

Prema njenim riječima, letove je najavilo sedam avio-prevoznika iz Rusije, pet iz Ukrajine, zatim iz Bjelorusije, i još neke koje će Crnu Goru povezivati sa zapadnoevropskim zemljama.

"Međutim, moramo biti svesni da može doći do otkazivanja letova, da do posljednjeg dana neko ne može znati da li će moći da se ukrca na let", rekla je Miketić Nikolić u Jutarnjem programu TVCG.

Dodala je da je od 1. januara do 7. februara kroz aerodrome CG prošlo skoro 28.000 putnika, dok ih je prošle godine u istom periodu bilo oko 119.000.

"Prošlogodišnji januar je bio najbolji ikada, a sada smo najvjerovatnije u najgorem period", navela je Miketić Nikolić.