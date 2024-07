Višemjesečni protesti urodili plodom: Pao dogovor radnika "Nove DIPO" i direktora

BANJALUKA - Nakon sastanka Ljubomira Ćubića, direktora "Nove DIPO", i bivših radnika ove firme iz Donjih Podgradaca kod Gradiške, juče je u Banjaluci postignut dogovor da im se isplate zaostala dugovanja za plate i uplate doprinosi, a kako bi ostvarili pravo na penziju te dobijali primanja sa biroa, kako ih i sljeduje.

Na to je oko 100 radnika čekalo još od 31. januara, kada su poslati kući bez objašnjenja, odnosno od kada je Skupština "Nove DIPO" u potpunosti obustavila rad ovog društva. Inače, njima je tada poručeno da idu kući i da će im biti ponuđen sporazumni raskid ugovora, no bez obrazloženja kako će biti izmirena dugovanja za plate i neplaćene doprinose u prothodnih pet godina.

Kako je kazao Miroslav Stanić, predstavnik radnika ovog preduzeća, za "Nezavisne novine", njima je na jučerašnjem sastanku obećano da će njihove obaveze, plate i otpremnine biti isplaćene.

"Ćubić nam je rekao da će sve biti riješeno i da će oni u narednih godinu dana izmiriti obaveze prema Vladi RS. Sada čekaju da im Vlada dostavi rješenje, odnosno tu odluku, pa da mi možemo ići na biro i ostvariti primanja, kako nas sljeduje. Sad čekamo da naš i njihov advokat potpišu sve što je dogovoreno, pa da budemo sigurni u to", rekao je Stanić.

Pojašnjava da ove sedmice treba da stigne rješenje iz Vlade, a čim stigne, oni bi odmah trebalo da se jave na biro.

"To bi trebalo da bude riješeno do kraja ove sedmice. Kažu da im je Poreska uprava RS dala novi reprogram. Za nas, koji smo pred penziju, obećali su da će biti pojedinačno uplaćivano za penzije", dodao je Stanić.

Ova firma je do 31. januara ove godine imala ukupne dospjele neizmirene obaveze prema Poreskoj upravi RS u iznosu od 7,6 miliona KM, a od Vlade RS su tražili odgodu plaćanja milionskog poreskog duga. Interesantno je da su već ranije imali potpisan reprogram obaveza, ali je on raskinut, jer se ugovor nije poštovao. Dakle, ovaj poreski obveznik je za te obaveze imao odobreno rješenje o odgođenom plaćanju od strane Ministarstva finansija Republike Srpske, no firma 'Nova DIPO' nije redovno izmirivala obaveze po odobrenom rješenju o odgođenom plaćanju, o čemu je Poreska uprava RS obavijestila Ministarstvo finansija RS, koje je taj reprogram i raskinulo.

Podsjećamo, bivši radnici "Nova DIPO" su se i krajem juna okupili ispred preduzeća "Niskogradnja" u Banjaluci, a s obzirom na to da je Ćubić, direktor gorepomenute firme, kako bi od njega zahtijevali da im se isplate doprinosi za prethodnih pet godina te zaostale plate.

