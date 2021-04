Višković: Analizira se moguća pomoć onima koji nisu bili zatvoreni

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske izjavio je da se analiziraa moguća pomoć i privrednim subjektima koji nisu bili zatvoreni odlukom Republičkog štaba za vanredne situacije.

Višković je rekao da je Vlada obavezna da finansijski i na svaki način pomogne normalno funkcionisanje zdravstva i privrede u pandemiji, odnosno onih koji su najpogođeniji virusom.

"Do sada smo to uspješno finansijski podnosili i to ćemo raditi i u narednom periodu", dodao je Višković.

On je istakao da se analizira i moguća pomoć onima koji nisu bili "zatvoreni" u skladu sa republičkim mjerama sprečavanja širenja virusa.

"I danas smo na Vladi produžili odluku iz prošle godine s ciljem pomoći hotelijerima, turističkim agencijama, priređivačima da im platimo poreze i doprinose kada je riječ o posljednja tri mjeseca 2020", rekao je Višković.

On je pojasnio da će "privredni subjekti koji sada budu zatvoreni manje od 15 dana imati uplaćene poreze i doprinose za taj mjesec, i to na plate koje su isplatili prema poreskim prijavama".

"Ne na minimalac, već na platu koju je poslodavac isplatio radniku pa bila ona i 1.000 KM. Takođe, oni koji budu zatvoreni više od 15 dana imaće i minimalnu platu plus porezi i doprinosi na platu za taj mjesec", rekao je Višković.

Višković, koji je i komandant Republičkog štaba za vanredne situacije, je rekao da će u narednim danima biti saopštene odluke ovog Štaba, ali i dodao da situacija nije zadovoljavajuća, te da "ne treba da se lažemo i da možemo da kažemo da se sve vraća normalnom životu"

"Možda ćemo i već sutra (petak) popodne imati sjednicu, ali prije svega uvažićemo trenutnu epidemiološku situaciju koja nije dobra. Ne treba da se lažemo, današnja situacija sa novooboljelima i smrtnim slučajevima nije ohrabrujuća da možemo reći - ukida se sve i vraćamo se normalnom životu", rekao je Višković.

On je naveo da će se, i kada se ozbiljno uđe u imunizaciju i vakcinaciju, morati primjenjivati aktuelne mjere poput nošenja maske, održavanja fizičke distance i higijene.

"Nije ni vakcinacija garancija da se može ići na fešte i provod, i reći da je virus iza nas", upozorio je Višković.

On je rekao da se pogoršana situacija s virusom, za koju svi dijele odgovornost, može poboljšati ili pobijediti samo zajednički i timski, tako da "svako radi svoj dio posla".

Višković je rekao da je Srpska do danas za svoje građane uplatila više od 500.000 doza vakcina protiv virusa korona, dovoljnih za 50 odsto stanovništva, što je koštalo više od 20 miliona KM, ali da je BiH prevarena kada je riječ o nabavci vakcina putem programa "Kovaks".

Višković je podsjetio da je BiH još 15. septembra prošle godine potpisala ugovor sa "Kovaksom", koji vodi Svjetska zdravstvena organizacija, te da je na tom planu Srpska uplatila i rezervisala 400.000 doza vakcina za 200.000 građana.

"Nažalost, samo prije nekoliko dana dobili smo za Srpsku nekih 16.000 doza, što je izuzetno malo gledajući na vrijeme koje je proteklo od narudžbe", izjavio je Višković za RTRS.

On je istakao da je samostalna nabavka vakcine Sputnjik V za Srpsku iz Rusije i od ruskih proizvođača krenula kada je ocijenjeno da nabavka putem "Kovaksa" neće ići prema planu.

"Svima mogu reći na tom planu da smo kao BiH prevareni i oštećeni zbog čega danas na neki način svi trpimo štetu. Uputili smo još jedan apel prema ljudima iz 'Kovaksa' da poštuju ugovorene obaveze. BiH je kroz taj sistem uplatila 1,23 miliona doza vakcina, što je za oko 650.000 građana. Do danas je BiH dobila ukupno možda 50.000 doza", rekao je Višković.

On je napomenuo da je, s druge strane, iz Rusije do sada dopremljeno oko 43.000 doza ruske vakcine.

"Uskoro iz te zemlje očekujemo sukcesivne isporuke do 30 hiljada vakcina za potpunu vakcinaciju isto toliko stanovnika Srpske", rekao je Višković.

On je rekao da Srpska do danas ima na raspolaganju oko 100.000 doza vakcine protiv virusa, računajući one dobijene iz mehanizma "Kovaks", iz Rusije i raznih donacija koje se očekuju - iz Turske, Kine i drugih zemalja.

"To je dovoljno za naših 50.000 stanovnika", rekao je Višković.

On je zahvalio Srbiji koja je pokazala humani gest omogućivši Srpskoj, BiH i zemljama regije da koriste njihove resurse u vakcinaciji.

"Nemamo sada precizne podatke koliko je naših ljudi iskoristilo mogućnost vakcinisanja u Srbiji, ali mislimo da je u pitanju znatan broj stanovnika", rekao je Višković.

Premijer Srpske kaže da ne stoje optužbe pojedinih predstavnika političkog Sarajeva da je predsjedavajući i srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik opstruisao nabavku vakcina na nivou BiH da bi, navodno, pomogao predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da se nametne kao regionalni lider.

"Degutantno je da kritikuješ nekoga ko kao Vučić želi da pomogne. Na to ne treba trošiti riječi", dodao je Višković.

On je istakao da se tek kada je Dodik početkom februara sazvao sastanak sa najodgovornijim ljudima iz cijele BiH počelo prvi put javno razgovarati o nabavci vakcina i mimo sistema "Kovaks".