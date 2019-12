Višković: "Bistrica" preuzeta da bi Kinezi završili projekat

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Rerpublike Srpske Radovan Višković izjavio je danas da je Srpska kupila većinski udio u hidroelektrani "Bistrica" Foča od preduzeća "Kaldera" iz Laktaša kako bi realizaciju tog projekta nastavili kineski investitori sa kojima je potpisan ugovor.

"Tačno je da smo to prodali za jedan iznos, a kupili za drugi, a razlog za to je što je u međuvremenu ovaj investitor imao ulaganja, radio projektno-tehničku dokumentaciju, reviziju projekta i sve pripremio. Kada smo to predočili kineskim investitorima, oni su pristali da to završe. Sve je ukalkulisano sa kineskim investitorima i tu ne vidim nikakvu štetu za Republiku Srpsku", rekao je Višković novinarima u Banjaluci.

On je podsjetio da je prilikom boravka u Kini potpisao sporazum sa kineskim partnerom u vezi sa završetkom hidroelektrane "Bistrica".

"Pronašli smo novog investitora jer ovaj investitor nije imao ni namjeru, ni finansijska sredstva da taj projekat realizuje do kraja. Zbog toga smo se odlučili da to preuzmemo kako bismo dali drugom investitoru koji je spreman da tu investiciju dovede do kraja", istakao je Višković.