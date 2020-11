Višković: Budžet za narednu godinu oko 3,5 milijardi KM

SARAJEVO - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da će budžet Republike Srpske za narednu godinu iznositi koliko i ovogodišnji, oko 3,5 milijardi KM.

Višković je rekao da će prije usvajanja budžeta Republike Srpske za narednu godinu biti jedan rebalans, jer je za zdravstvo izdvojeno više od 170 miliona KM, a što je više od 20 miliona KM, koliko je bilo predviđeno rebalansom budžeta.

On je podsjetio da je pad prihoda od indirektnih poreza u BiH skoro 10 odsto, te naglasio da će taj pad osjetiti i budžet Republike Srpske i Federacije BiH.

"Da bismo nadoknadili pad prihoda od direktinih i indirektnih poreza, moraćemo to riješiti kreditnim zaduženjima", rekao je Višković i dodao da se to tako radi u cijelom svijetu.

Prema njegovim riječima, pandemija virusa korona ima snažan uticaj ne samo na ljudske živote, zdravstveni sistem, već i na ekonomiju, tako da će i ta kreditna zaduženja zavisiti od dužine trajanja pandemije.

Višković je juče za BHT rekao da bez pomoći Vlade Republike Srpske, mnoge firme ne bi mogle opstati, ali ni zdravstveni sistem.

"Ono što je novo u budžetu za narednu godinu jeste da ćemo ići na smanjenje troškova gdje god je to moguće, kod materijalnih troškova, reprezentacije, putovanja", pojasnio je predsjednik Vlade Srpske i dodao da će se sredstva usmjeriti na investicije, pomoć realnom i zdravstvenom sektoru, zaštitu domaće proizvodnje i ekonomije.

Višković je naveo da će Vlada već sutra raspravljati o setu zakona kojim bi se ukinuli i smanjivali parafiskalni nameti, čime će se napraviti uštede realnom sektoru u Republici Srpskoj.

On je naveo da će biti predviđeno i vraćanje poreza i doprinosa onim poslodavcima koji zapošljavaju nove radnike.

"Ako je poslodavac zaposlio radnika na tri godine, onda će se dvije godine vraćati ti doprinosi za sve novozaposlene radnike, ali ne za one koji su u koroni otpustili radnike, nego za one koji nisu otpuštali ili za one poslodavce koji otvaraju nove pogone, njima ćemo tu mjeru prilagoditi kako bi što više podstakli zapošljavanje u Republici Srpskoj", rekao je Višković.