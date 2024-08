Višković: Novi sistem plata mora biti dogovor tri strane

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je danas da je novi sistem obračuna plata, koji je danas u Banjaluci predstavio Savez sindikata Republike Srpske, dobar polazni dokument oko kojeg treba da počnu pregovori sindikata, poslodavaca i Vlade.

"Vlada je spremna u svakom momentu da o ovom dokumentu razgovara. Da li je ovo najbolje rješenje? Nisam siguran. Možda ćemo doći do rješenja koje danas niko nije pomenuo, ali do njega možemo doći samo dogovorom", rekao je Višković novinarima u pauzi konferencije "Novi sistem plata u Republici Srpskoj".

Višković je istakao da nažalost kolektivno pregovaranje u Republici Srpskoj nije na snazi od 2016. godine, te da krivac za to nije Vlada.

"Još prije godinu dana sam tražio od resornog ministra da se krene u pitanje kolektivnih ugovora koji bi tretirali isključivo plate, kako bi omogućili kontrolnim organima da kontrolišu neki privredni subjekat. Nikad nisam prihvatio činjenicu da u jednom privrednom subjektu svi zaposleni imaju najnižu platu, ali po današnjim zakonskim rješenjima to je izgleda moguće i to nije prekršaj. Smatram da to nije normalno", istakao je Višković.

Višković je poručio da će, ukoliko ne bude bilo dogovora između sindikata i poslodavaca, Vlada biti primorana da izmijeni zakon.

"Na kraju krajeva i najnižu platu uvijek mora da donese Vlada iako bi i to trebalo da bude predmet pregovora. Očito mnogi sastanci Ekonomsko-socijalnog savjeta kako počnu tako i završe, ne usvoji se čak ni dnevni red, nego se u startu krene sa svađama i ne dođe se ni do čega", rekao je Višković.

Premijer Srpske je ponovio da je Vlada spremna da prihvati ono što dogovore sindikat i poslodavci, prenosi Srna.

"Ali, ukoliko tog dogovora ne bude, Vlada će na kraju vjerovatno morati posegnuti za izmjenama zakona da oduzme to pravo i sindikatu i poslodavcima i da u Zakonu o radu propiše i neke platne grupe i koeficijente koji su trebali da budu predmet kolektivnog pregovaranja. Očito za ovih desetak godina od toga nema ništa i moramo da pribjegnemo nekoj drugoj varijanti", naveo je Višković.

Govoreći o sivoj zoni u Republici Srpskoj, Višković je naglasio da stvari nisu iste danas i 2018. godine.

"Ne kažem da taj problem nemamo i danas, ali je on sve manji. U decembru 2018. godine rekao sam da je osnovni cilj Vlade, na čije sam čelo tada imenovan, da povede računa o konkurentnosti i produktivnosti naše privrede sa ciljem povećanja plata. U tome sam uspio. Prosječna neto plata u Srpskoj tad je bila 857 KM, sad je 1.416 KM", podsjetio je Višković.

On je dodao da je broj zaposlenih tad bio 266.000, a danas je 290.000, na Zavodu za zapošljavanje tad je bilo 105.000, a danas 56.000, dok su poreske stope u Srpskoj najmanje u BiH i u regionu.

"S druge strane, kada pozovete da se anonimno prijavi poslodavac koji daje platu u kovertama, niko neće da se odazove. Novu fiskalizaciju radimo upravo zbog smanjivanja sive zone. Sve su to stvari koje ova Vlada radi u kontinuitetu", napomenuo je Višković.

Prema njegovim riječima, bila je misaona činjenica da prosječna plata u Republici Srpskoj bude veća nego u drugom entitetu, što je ostvareno posljednje tri godine.

U isto vrijeme, dodao je Višković, cijena električne energije je manja.

"Imamo daleko veće pritiske nego u drugom entitetu, ali odolijevamo. Nije nam lako, ali radimo u okolnostima u kojima živimo. Sve redovno servisiramo, sve svoje obaveze izmirujemo", rekao je Višković.

Savez sindikata, povodom 32 godine rada, organizuje konferenciju "Novi sistem plata u Republici Srpskoj".

Konferencija se održava uz podršku Međunarodne organizacije rada.

