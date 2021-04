Višković: Pomoć borcima i penzionerima se isplaćuje novcem RS

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je večeras da se pomoć borcima i penzionerima ne isplaćuje novcem sa Londonske berze, već sredstvima Republike Srpske, ostvarenim u prva tri, četiri mjeseca tekuće godine.

Višković je naglasio da su prihodi Srpske za 14 odsto veći u 2021. godini.

"Nije tajna da smo mi imali preko 44 miliona KM veće prihode samo od direktnih poreza za prva tri mjeseca ove godine nego godinu ranije. Iz tih para možemo sve to da finansiramo", rekao je Višković za RTRS.

Komentarišući napade opozicije kada je riječ o pomoći borcima u Srpskoj, Višković je naglasio da Vlada niti potcjenjuje niti dijeli borce.

"Vlada nije imala namjeru da bilo koga na bilo koji način dijeli ili odvaja. Kriterijume za apllikaciju za novčana sredstva je radila komisija u kojoj su osim predstavnika resornog ministarstva bili predstavnci organizacija proisteklih iz proteklog rata", napomenuo je Višković.

Višković je naglasio da boračka populacija zaslužuje pažnju Vlade, te da o tome govori i akcioni plan zapošljavanja populacije iz ovih kategorije, za što su sa prvobitno planiranih 12 miliona KM sredstava povećana na 19 miliona KM.

"Naprosto, imali smo pet puta više zahtjeva, ali cilj nam je bio da izađemo u susret svima", istakao je Višković.

Premijer je pozvao opoziciju u Srpskoj da boračku populaciju ne zloupotrebljava u političke svrhe.

"Niko nikome ne brani da se odrekne svoje plate u korist te populacije. Tu su poslaničke i odborničke plate, primanja, neka pokažu malo pažnje prema tim ljudima", poručio je Višković.

On je naveo da pomoć borcima neće biti manja od 100 KM, te da će u zavisnosti od toga koliko će se boraca prijaviti, odnosno ispuniti uslove, ta pomoć možda biti i veća.

"Pozivam borce da propisanim procedurama u svojim lokalnim zajednicama ostvare ovo pravo. Namjera nam je da pomognemo tim ljudima, ali i da dobijemo sliku socijalne karte naših nezaposlenih demobilisanih boraca", rekao je Višković.

Cilj Vlade, tvrdi Višković, jeste da se utvrdi koji je to broj boraca mlađih od 60 godina koji još nemaju pravo na mjesečni borački dodatak, a koji su u teškom materijalnom položaju.

"Da vidimo da li je to pet ili deset hiljada, da znamo jer ćemo sigurno u narednom periodu donositi neke odluke koje će njihov status rješavati dugoročno. NJima neće biti isplaćena samo ova pomoć, nego ćemo to sigurno raditi i u buduće", napomenuo je premijer Srpske.

Višković je podsjetio da je Vlada na vrijeme isplatila godišnji borački dodatak, da se mjesečni dodatak ispaćuje bez zakašljenja, a da su invalidnine povećane za tri odsto u ovoj godini.

"Za te namjene izdvajamo desetine i stotine miliona KM i to su naši borci zaslužili. Pozivam još jednom sve borce da iskoriste ovo svoje pravo, da se prijave, kako bi u narednom periodu mogli ozbiljnije rješavati pitanja njihovog statusa", dodao je Višković.

Govoreći o pomoći privredi, Višković je naglasio da će svi oni subjekti koji su odlukama Republičkog štaba za vanredne situacije bili onemogućeni da rade manje od 15 dana, imati uplaćene poreze i doprinose na nivou prijavljenih.

"Svi oni koji su bili zatvoreni duže od 15 dana imaće minimalnu platu i poreze i doprinose na tu platu. Sve ono što je dogovoreno sa privredom biće ispoštovano", rekao je Višković.

Izlazak na Londonsku berzu istorijski trenutak za RS

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da će svi oni koji se bave strukom, bez politike i političkih poena, ocijeniti da je izlazak na Londonsku berzu istorijski trenutak za Republiku Srpsku.

"Znam da će sad mnogi da kritikuju, ali to naše zaduženje bilo je planirano u budžetu za 2021. godinu koji je usvojila Narodna skupština 15. decembra prošle godine. Tamo je odluka koja prati to zaduženje", istakao je Višković.

Prema njegovim riječima, Vlada Republike Srpske nije prekršila nijedan jedini zakon.

"Na emisiju naših obveznica odazvala su se 54 zainteresovana kupca, a najveći broj njih je sa prostora Amerike i Evrope. Mi smo prvi put izašli na svjetsko finansijsko tržište i uspjeli da emitujemo naše evro obveznice po kamati od 4,75 odsto", rekao je Višković večeras za RTRS.

Višković je podsjetio da je Republika Srpska 2017. godine izlazila na Bečku berzu, gdje su njene obveznice kupile banke sa prostora BiH po istoj kamatnoj stopi, ali sa značajno većim pratećim troškovima.

"Mi imamo bonitet B3 za BiH i ne možemo se oteti tome, htjeli to ili ne. Naši ekonomski pokazatelji su ocijenjeni najvećom mogućom ocjenom. Naša trenutna zaduženost dobila je najveću ocjenu. Najmanju ocjenu dobilo je ustavno uređenje BiH, gdje su nas lomili sa raznim pitanjima", pojasnio je Višković.

Premijer Srpske je naveo da su mnogo jače ekonomije imale daleko veću kamatnu stopu kada su prvi put izlazile na Londonsku berzu, pa je Turska prvi put dobila kamatu 11 odsto, Srbija oko devet odsto, Rusija, Bjelorusija, Ukrajina, Sjeverna Makedonija, svi su na prvoj emisiji imali značajno veće kamate nego što je dobila Republika Srpska.

"Ovdje mnogi nisu srećni što je Republika Srpska na takav način obezbijedila novac. Trebalo je da budemo nečiji poslušnici, od nekoga da zavisimo, a taj neko da nas ucjenjuje", rekao je Višković i dodao da je Srpska izlaskom na Londonsku berzu pokazala da ima institucije, ljude, kapacitet da obezbijedi dodatna finansijska sredstva za svoj budžet i građane, bez ucjena.

On je istakao da je zaduženje na Londonskoj berzi već ušlo u ukupno zaduženje i javni dug Srpske sa 31. decembrom prošle godine i dodao da je zaduženje za 2021. godinu 850 miliona KM.

"Naš javni dug je 42,3 odsto, a maksimalno je 55 odsto. Naš ukupni dug je 53 odsto, a maksimano je 60 odsto", rekao je Višković i dodao da apsolutno nisu tačne tvrdnje da je Republika Srpska prezadužena, što je nazvao politikantstvom, potrebom opozicije da se nešto kaže, bez ikakvog argumenta.

On podsjeća da Republika Srpska nije još došla ni do granice za zaduženje koja je zakonom propisana, navodeći da Crne Gora ima zaduženje veće od 120 odsto.

"Novac sa Londonske berze kada stigne, planiran je za budžet za 2021. i biće servisirane obaveze koje su navedene u ovom budžetu", rekao je Višković i dodao da su podaci na šta će biti utrošen ovaj novac objavljeni na sajtu Vlade Republike Srpske i svako to može da pogleda, na plate, penzije, podsticaje, investicije i sve ono što jedan budžet treba da finansira.

Višković podsjeća da je Republika Srpska prije izlaska na Londonsku berzu razgovarala sa domaćim bankarima o tome na koliko novca Srpska može računati ako emituje obveznice i oni to kupe i došlo se do iznosa manjeg od 200 miliona KM, odnosno bankarski sektor nije imao dovoljno sredstava da isprati potrebe budžeta i tog kreditnog zaduženja.

"Mi smo domaćim bankama ostavili taj kapital za našu privredu i građane. Da smo mi povukli sav taj slobodan novac u budžet, nijedan naš privredni subjekat ili fizičko lice kome taj kredit znači da spasi sebe i svoju porodicu, ne bi mogli doći do kreditnih sredstava ili bi došli po nekim kamatama koje su enormne", ističe Višković.

On je ukazao da projekcije pokazuju da se nastavlja rast prihoda, pa ako se to zadrži, do kraja godine Srpska može računati da će prihodi rasti do 300 miliona KM više nego što je planirano.

Govoreći o povećanju plata nakon vaskršnjih praznika, prvenstveno zdravstvenim radnicima, a onda i ostalima, Višković je najavio razgovore sa sindikatima, poslodavcima i svim ostalim poslovnim partnerima.

"Ispoštovaćemo sve zakonom predviđene procedure. Resorna ministarstva će sa resorno nadležnim sindikatima obaviti prvi krug konsultacija. Moraćemo ići i na izmjene i dopune određenih zakonskih rješenja. Vjerovatno ćemo biti u poziciji da to radimo po hitnoj proceduri i da tražimo od Narodne skupštine Republike Srpske da to urade kako bi već pri isplati junske plate početkom jula primijenili to povećanje", rekao je Višković.

Govoreći o povećanju plata u realnom sektoru, Višković je podsjetio da je zahvaljujući Zakonu o podsticajima iz 2019. koji predviđa povrat uplaćenih poreza i doprinosa na povećanje plata od 50 do 70 odsto, do danas nekoliko desetina hiljada radnika dobilo veće plate.

"Mnogi su poslodavci u realnom sektoru iskoristili taj zakon i zato smo 2020. imali realno povećanje plata od 5,6 odsto, a onda iz tog realnog povećanja i one deflacije od 1,2 odsto, imali smo i povećanje penzija za tri odsto", ističe Višković i dodaje da se od ove godine, umjesto svakih šest mjeseci, povrat ovih sredstava isplaćuje poslodavcima na svaka tri mjeseca.

Sa svim ovim javnim mjerama, ističe Višković, Vlada Republike Srpske želi da podstakne javnu potrošnju, koja je motor razvoja svih ostalih segmenata jedne ekonomije, odnosno privrede, rasta bruto domaćeg proizvoda /BDP/.

"Sve mjere iz prošle godine odrazile su se na to da su koeficijenti raspodjele PDV-a koje imamo na nivou BiH kod Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH, u Republici Srpskoj najbolji od njenog postanka ili od kad postoji UIO BiH, što znači da smo kreirali i donosili dobre mjere", ocijenio je Višković.

On je istakao da je Kompenzacioni fond više nego opravdao svoje osnivanje, pa je u 2020. izdvojeno za zdravstveni i realni sektor 218 miliona KM.

"Zaista pokušavamo da kao mala ekonomija činimo ustupke i pomaženo u skladu sa našim mogućnostima. Bio bih presretan da možemo puno više, ali kada pogledate odnos iznosa pomoći i broja stanovnika i to uporedite sa velikim zemljama i ekonomijama, mi za njima uopšte ne zaostajemo", rekao je premijer Radovan Višković.

U prvoj polovini maja Srpska će imati oko 200.000 vakcina protiv korone

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da će Srpska u prvoj polovini maja imati između 150.000 i 200.000 vakcina protiv virusa korona, čime se ide ka masovnoj imunizaciji.

Višković je pozvao stanovnike Srpske da iskoriste mogućnost vakcinacije, te obećao da će u prvoj polovini maja biti vakcinisani i ljudi koji rade u sredstvima javnog informisanja i medijima.

"Očekujemo danas ili sutra da nam Agencija za lijekove da saglasnost za 25.000 ruskih vakcina koje su već u Srpskoj, da budu stavljene na raspolaganje građanima", rekao je Višković za RTRS.

On je naveo da se već prvi radni dan u maju očekuje dolazak u Srpsku 80.000 doza vakcina "sinofarm" iz Kine, poslije toga i druga doza vakcina "sputnjika ve" od 25.000, a iz mehanizma "Kovaks" oko 50.000 doza "fajzera" i "astra zeneke".

Višković je naveo da je samo pitanje transporta od Frankfurta do BiH za 50.000 kineskih vakcina, donacija kineske vlade BiH, od čega Srpskoj pripada 40 odsto ili 18.500 doza.

"Sve to skupa krajem maja biće preko 200.000 vakcina", ponovio je on.

Govoreći o kritikama opozicije u Srpskoj da odluke donosi prvo izvršni komitet SNSD-a, koje tek onda odobri Vlada, Višković, koji je potpredsjednik SNSD-a, naglasio je da se odluke uvijek donose uz konsultacije, da dugo godina sarađuje sa tim ljudima, te da je SNSD većina i u ministarstvima i u Narodnoj skupštini Srpske.

"Ako Vladu optužuju da ide po mišljenje u izvršni komitet stranke gdje sam član i potpredsjednik stranke, prema tome, ja idem po mišljenje kod sebe, a ne kod nekog drugog, ali očito neki idu po svoje mišljenje u neke ambasade", napomenuo je Višković.

On je naglasio da SNSD uvažava svoje koalicione partnere, sa kojima ima izuzetno korektnu saradnju.

Višković je istakao da je uvijek zastupao stav da o sudbini BiH moraju odgovornost preuzeti partije i lideri u BiH, bez stranog uplitanja - ambasada, OHR-a, Savjeta za sprovođenje mira /PIK/, stranih sudija u Ustavnom sudu BiH, te zapitao zar to nije protektorat.

"Ako želite dobro u svojoj porodici, u svojoj zemlji, državi o svim otvorenim pitanjima morate razgovarati, kako ćete drugačije to riješiti", zapitao je on.

On je napomenuo da je prošlo skoro 30 godina od okončanja rata, da su neke stvari prevaziđene, da su se pojavile neke nove i da treba sjesti i razgovarati.

Višković je podsjetio da su predstavnici opozicije uvijek pozivani kada se odlučivalo o ključnim nacionalnim pitanjima za Republiku Srpsku, ali da se ne smije zaboraviti činjenica da se opozicija na to ne odazove ili pošalje nižerangiranog predstavnika te partije, što predstavlja uvredu.

On je zamolio novinare da povežu ranije izjave predstavnika opozicije sa sadašnjim i da se utvrdi koliko su im dijametralni stavovi.